L-Gante explotó tras ser señalado de infiel: "¡Estoy podrido!"

“Salió un video tuyo. ¿Algo para decir de eso?”, le consultó el notero del programa Socios del espectáculo, El Trece, al popular artista.

A lo que el joven de General Rodríguez lanzó sin vueltas: “¡Que la cuenten como quieran! Yo ya estoy podrido de todo eso. Y más vale que no me voy a regalar. Tampoco quiero darle fama a nadie”.

Fuertes posteos de Tamara Báez tras los rumores de infidelidad de L-Gante

A través de sus redes sociales, tras el revuelo que generó ese video, Tamara Báez compartió una foto donde se la ve acompañada de su abogado, firmando una serie de papeles.

“Ultimado detalles con mi abogado Juan Pablo Merlo”, escribió la madre de Jamaica en las redes con la fotografía en la que se la ve en la oficina de su letrado justo en este momento después de que se conocieron esas polémicas imágenes.

En este contexto, la joven después analizó: “Yo doy mucho porque soy mucho. Me encanta dar todo lo que tengo y no me arrepiento de eso”, expresó en sus historias. “Si quieren fallarme que me fallen, pero aquí no pierde el que da, pierde el que no sabe valorar”, cerró Tamara Báez.