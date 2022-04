L-gante fue demorado en el ingreso a Chile

Tras unas horas de dudas, de espera en el aeropuerto, finalmente Alejandro Cippolla -su abogado- confirmó que no le encontraron nada y que pudo pasar. Según se pudo saber el músico logró ingresar al país trasandino y ya se encontraría en el hotel.

Antes de llegar allí, y para llevar tranquilidad a sus fanáticos, el músico grabó otro video en el auto anunciando que ya había podido ingresar y que estaba bien.

Embed

L-Gante fue denunciado por agredir con un arma de fuego a un joven

Otra grave acusación contra L-Gante: fue denunciado por agredir con un arma de fuego a un joven de 17 años que le pidió una foto.

Según informó TN Show, el cantante le habría pegado un culatazo al fanático cuando éste se acercó a la casa de su mamá, en el Barrio Bicentenario de Argentina, con la intención de conocerlo.

La víctima terminó desvanecida en una plaza cercana a la vivienda del referente de la Cumbia 420. Ante la demora de la ambulancia, el personal de la policía se encargó de llevarlo hacia el hospital de Buenos Aires, Vicente López.

Para la Justicia en la golpiza intervinieron más de una persona y se está investigando quiénes participaron. La causa está radicada en la UFI 10 de General Rodríguez.

En diálogo con Ciudad.com, el abogado de L-Gante, Alejandro Cipolla negó que la denuncia sea contra el cantante. “Creo que no es contra el L-Gante sino contra un conocido”, indicó.

“No me notificaron de la denuncia. Hoy pasé por la fiscalía y me confirmaron que había una denuncia pero que no había sido ratificada porque esta persona estaba en el hospital”, añadió.

“Le pregunté Elián y desconoce totalmente, e inclusive no estaba ni cerca del lugar en que sucedió, entonces es claramente falso”, cerró Cipolla.