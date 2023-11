L-Gante recibió otra dura noticia judicial que lo complica demasiado: "Lo van a..."

La Cámara de Apelaciones de Mercedes confirmó el martes que Elian Valenzuela enfrentará un juicio oral por los cargos de privación ilegal de la libertad y amenazas contra dos residentes de la localidad bonaerense de General Rodríguez.

En la resolución los magistrados revocaron el sobreseimiento previamente otorgado al cantante por el delito de tenencia simple de estupefacientes. Este sobreseimiento fue dictado el mes pasado por el juez de Garantías Gabriel Castro cuando elevó el caso a juicio.

La decisión fue tomada por los jueces Oscar Reggi y Carlos Risuleo, quienes declararon inadmisible el recurso presentado por el abogado defensor del artista, Diego Storto, que había solicitado la absolución de L-Gante.

Ricardo Canaletti habló de este tema en el ciclo Mañanísima, El Trece, y explicó en detalle los juicios que el cantante debe enfrentar en los próximos días.

Valenzuela enfrentará un juicio por los cargos de “amenazas simples en concurso real con privación de la libertad en concurso ideal con amenazas coactivas” en relación con la víctima, Darío Gastón Torres.

Del mismo modo, será sometido a juicio por los delitos de “privación ilegítima de la libertad simple en concurso ideal con amenazas simples” contra Catalina Passi, “tenencia de estupefacientes” y “encubrimiento agravado por el ánimo de lucro”.

El periodista especializado en casos policiales dio su opinión sobre las causas que enfrenta el cantante y aseguró de forma contundente: “Para mí lo van a condenar”.

La reflexión de L-Gante sobre las polémicas imágenes de sus primeros videoclips: "Las veíamos normales"

Luego de estar casi cien días detenido, L-Gante se metió de lleno con su música y este domingo estuvo como invitado en La peña de Morfi, Telefe, y reflexionó sobre algunas imágenes de sus primeros videoclips cuando iniciaba su carrera como cantante.

“Ese video tiene una parte muy bizarra. Me pongo a pensar si yo en ese momento era un ignorante o qué fue”, comenzó diciendo, y agregó: “Hay cosas que las veíamos normales en el barrio, como el ejemplo que doy siempre, armas cerca de los menores. Yo mismo me veo en el videoclip así y obvio que estaba descargada. Me lo pasó uno por ahí y había menores”.

En el ciclo conducido por Diego Leuco, el cantante de cumbia 420 reflexionó: “Llegué a darme cuenta de que son cosas que están normalizadas. Las ves normales en los barrios bajos. Quizás no era culpa mía ser un ignorante, pero para todos era normal”.

“Nadie decía ‘¿qué hace un nene haciendo eso? Eso está mal’. Nadie”, remarcó y afirmó: “Ahora yo soy uno de los que dice que está mal eso. Olvidate”.

Al final, el artista hizo una profunda observación: "No se necesitan esas cosas para vivir bien. Es más, hasta te trae problemas”.