La reflexión de L-Gante sobre las polémicas imágenes de sus primeros videoclips: "Las veíamos normales"

“Ese video tiene una parte muy bizarra. Me pongo a pensar si yo en ese momento era un ignorante o qué fue”, comenzó diciendo y agregó: “Hay cosas que las veíamos normales en el barrio, como el ejemplo que doy siempre, armas cerca de los menores. Yo mismo me veo en el videoclip así y obvio que estaba descargada. Me lo pasó uno por ahí y había menores”.