L-Gante reveló por qué dejó el barrio y se fue a vivir a un country

Embed

Asimismo, el creador de la cumbia 420, contó por qué dejó el barrio y se fue a vivir a un country. "Me fui al country por necesidad, para que mi hija esté tranqui. Me preguntan si soy consciente de que no voy a poder estar más en el barrio como me gusta", destacó.

Hace unas horas, su mamá, Claudia Valenzuela, declaró tiene miedo por el futuro de su hijo y expresó su preocupación por las drogas.

La madre de Elián Valenzuela dio una entrevista y reconoció que no puede estar tranquila con la fama de su hijo y contó trata de controlar el entorno que lo rodea.

Al respecto, L-Gante dijo: "Mi vieja ya pasó lo de las adicciones conmigo. Se lo decía de frente 'estoy drogado´. No entren en la 'envenenada´. No puedo ser un chico normal hoy día. La gente disfruta ir al kiosco pensando tranquila y yo no lo puedo hacer, tengo que salir y estar con la gente. Es como si hubiera una pelea entre Elián y L-Gante. Mucha gente grande me dice que le recuerdo a Maradona o a Rodrigo. No tengo miedo, aunque tengo algo en la cabeza".

Embed

Se filtró el video de L-Gante a las trompadas con sus vecinos

Hoy se filtró el video de L-Gante a las trompadas con un grupo de vecinos en el que recibió una lesión en su brazo.

“Se fracturó L-Gante y terminó con yeso en el brazo derecho. Estuvo ayer en la clínica Güemes en Luján con su mujer Tamara”, dijo Maite Peñoñori en Intrusos.

Si bien no se supo bien qué pasó se piensa que el episodio tuvo que ver con la agresión que sufrieron unas horas antes junto a Tamara Báez, que mostró que se había lastimado la mano.

“Cosas que pasan cuando quieren tirar un botellazo a Elian y encima defienden a su primo el más chorro”, explicó las mujer en sus redes.

El altercado sucedió el viernes por la tarde, cuando el cantante junto a un grupo de amigos increpó a un vecino del barrio Bicentenario.

El joven identificado como Braian Alexis Aruchari era acusado de intentar robar en la casa de L-Gante, quien lo habría amenazado por esta situación.

Después de esta escena, Elián regresó a su casa y fue posteriormente denunciado por Aruchari por amenazas y portación de armas.

El caso está a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción Nº9 del Departamento Judicial Moreno-General Rodríguez.