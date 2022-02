Habló el manager de L-Gante: "Es gente que busca fama"

"Lo viven denunciando, es gente que busca fama. La gente por que lo nombren en un titular o en una red social hacen cualquier cosa”, afirmó el manager del popular cantante.

Embed

“Fue gente que se conoce del barrio Bicentenario de General Rodríguez. Son discusiones que pasan en los barrios”, relató Maxi sobre el incidente.

Y aclaró: “Dicen que hubo un disparo. Yo la verdad ni vi un arma ni escuché disparos. Pero había muchos gritos de chicas, motos que pasan, como en todos los barrios”.

“L-Gante se metió en la discusión, porque es uno de los referentes del barrio y estaban discutiendo. Esto fue a dos casas de la casa de Elián, que todo el mundo sabe, han ido a hacer informes. Estábamos todos en la casa”, finalizó el manager de L-Gante.

l-gante.jpg

El drama que atraviesa Tamara Báez, la novia de L-Gante

Tamara Báez, la novia de L-Gante, fue víctima de un hecho cibernético que la afectó: sufrió el robo de su cuenta de Instagram con más de1.1 millones de seguidores. La cuenta estuvo inhabilitada.

“Me robaron la cuenta @tamibaez13 y la cuenta de gmail. Me dieron de baja la línea también los hdp”,comenzó explicando Tamara Baéz. "No creo que pueda recuperarla, mañana me hago otra cuenta y se arranca de 0 BASURA”, concluyó la novia del cantante.