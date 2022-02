L-Gante fue detenido tras ser acusado de portación de armas de guerra y amenazas

Fuentes policiales señalaron que el artista invitó a uno de ellos a que lo acompañe a su casa.

Camino a la vivienda, L-Gante desenfundó un arma y amenazó al sujeto junto a otras dos personas, acusándolo de haber ingresado a robar a su vivienda. Fue en ese momento cuando arribó la policía al lugar y fue detenido.

Hasta el momento, Valenzuela continúa tras las rejas, acusado de portación de arma de guerra y amenazas.

De acuerdo a lo que declaró un testigo, en el lugar se habrían escuchado dos disparos, lo que podría dar un giro en la situación del artista ya que la carátula de la causa podría cambiar a tentativa de homicidio.

lgante 3.jpg

Durísima reacción de L-Gante contra Fernando Burlando que pidió su detención

Elián Ángel Valenzuela, más conocido como L-Gante, fue imputado por el delito de "amenazas calificadas por el uso de arma en concurso real con tentativa de homicidio en contra” contra Christian Manzanelli.

Fernando Burlando, abogado de Manzanelli, afirmó que el artista podía abandonar el país. Por esa razón, el letrado solicitó la detención de L-Gante para “asegurar su comparecencia al proceso y evitar los peligros procesales”.

Sin embargo, L-Gante sigue trabajando y esta vez fue entrevistado por Farándula Show en Uruguay. "Tranqui, vamos a ver qué pinta hoy, estoy de pasadita, en el mismo día estoy en Uruguay y en Argentina", sostuvo en charla con el medio colega.

L-Gante durísimo con Fernando Burlando: "Qué me chupe la Japi".

Y le respondió con dureza a Fernando Burlando: "Me quieren perjudicar pero nada que me perjudique, que hablen lo que quieran (...) la cosa sería si L-Gante pide la detención de Burlando, ahí lo quiero ver. Que me chupe la jap...".

A su vez, según pudo confirmar PrimiciasYa.com, el abogado de L-Gante, el Dr. Alejandro Cipolla, presentó el pedido de sobreseimiento por falta de delito y caso contrario subsidiariamente solicito el cambio de calificación a amenazas simple y que se remita al fuero contravencional de la ciudad, por considerar grotesca la denuncia con un calificación legal aberrante.

El Sr fiscal otorga la razón al Dr. Alejandro Cipolla solicitando al Juez el cambio de calificación en amenazas simple y remitir la causa a la justicia contravencional. En estos días, el juez estará resolviendo los pedidos.