L-Gante reveló un dato fundamental sobre la relación que mantuvo con Wanda Nara: cómo empezó todo

Wanda Nara y Lgante juntos.jpg

Pero como si eso no bastase para dar a entender que fue Wanda quien lo buscó, también relató cómo ocurrió el primer encuentro cara a cara. “Luego la conocí en un evento que hicieron en el Sheraton. Ella estaba sentada al lado mío, así que tuve la oportunidad de hablar, de conocerla bien”, explicó L-Gante.

En tanto, frente a la consulta de Moria de si Wanda le gustó desde el principio, Elian lanzó un "Y sí, obvio". Al tiempo que sobre si en algún momento pensó si Nara lo agarró "para vengarse de su marido por el escándalo que ella contó", L-Gante fue respondió humilde y sinceramente.

Lgante, Moria Casán y Tamara Petinato.jpg

"No, no creo que me haya apuntado a mí para eso", deslizó el intérprete de Perrito malvado, aunque aprovechó para pegarle al futbolista asegurando que “Fue algo más verdadero, más genuino. Yo no tengo los millones ni los músculos que tiene Mauro, ni nada de eso”.

“Fue impactante, ni siquiera me creían que había estado al lado de Wanda mis amigos, mis tíos, ni mis hermanos”, concluyó L- Gante después de Moria le plantease que "tal ve ella sintió algo muy genuino" con él.

Embed

L-Gante traicionó a Wanda Nara y tuvo un inesperado acercamiento con La China Suárez

En las últimas horas la China Suárez compartió una foto en sus redes sociales y aunque parecía una imagen más del montón, horas después desató una fuerte polémica que involucra a L-Gante y Wanda Nara.

Lo cierto es que es de público conocimiento que la actriz y la mediática protagonizan una guerra que data del 2021 cuando se supo que Eugenia intercambia mensajes apasionados con Mauro Icardi.

L-Gante y la China Suarez

Ahora un nuevo hombre se interpuso entre ambas y se trata de nada más y nada menos que L-Gante. Sucede que la actriz había posteado una selfie mordiendo una llamativa cadena de oro, y la misma fue compartida por Elian minutos más tarde.

Esto generó una gran incertidumbre en los internautas y según informó Pochi de @gossipeame, todo se trataría de una colaboración musical entre ambos, cosa que el publico esperaba que suceda en primer lugar con Wanda.

"La China lo arrobó en oculto, me preguntan qué onda. Onda que se viene un tema juntos, me cuentan que la China habría estado bastante insistente con esta colaboración y L-Gante bastante confundido en si hacerla o no...", explicó la influencer.