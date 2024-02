L-Gante se metió en la escandalosa separación de Nicki Nicole y Peso Pluma: su tajante opinión

Así, en medio de la charla, fue Vero Lozano introdujo el tema comentando: “Qué hijo de perra Peso Pluma. Viste que dejó a Nicki. Yo dije 'ojo con el que a cada rato te dice mi novia, que linda es mi novia, todo por mi novia...'. Lo engancharon en Las Vegas con otra chica".

De esta manera, ante las palabras de la conductora de Telefe, el referente de la cumbia 420 intentó ser cauto, aunque dejó entrever que habría sido ella quien primero habría engañado a su pareja. “Es todo un tema. No sé, no entendí al final a quién engancharon primero. A mí me quedó la duda. No juzgo nada, por las dudas. Es rari, es rari”, concluyó entre risas.

Sucede que además del video de Peso Pluma con Sonia Sahar, también apareció un video donde se la vio a Nicki Nicole caminado por el aeropuerto con su manager, aparentemente tomados de la mano. Claro que al percatarse de la presencia de fanáticos con sus celulares en manos, se habría soltado.

Sonia Sahar Peso Pluma y Nicki Nicole.jpg

Acusan de infiel a Nicki Nicole por un polémico video tras conocerse que Peso Pluma la engañó con otra

En las últimas horas se conoció que Nicki Nicole decidió romper su relación con Peso Pluma luego de la filtración de un video, que comprueba que el artista le fue infiel.

"Cuando no te cuidan y cuando no hay respeto... Yo ahí no me quedo. Yo de ahí me voy. Con mucho dolor sepan que me enteré de la misma forma que ustedes", dijo la cantante sobre ese material.

En medio del revuelo por la supuesta infidelidad de Peso Pluma, Nicki Nicole aparece en un polémico video, que también se viralizó en las redes. En la grabación se la ve llegando a un aeropuerto, mientras es escoltada por alguien de su staff.

Algunos usuarios de detuvieron en un detalle: ese sujeto la lleva de la mano por los pasillos del aeropuerto. Cuando se da cuenta que alguien estaba filmando, la estrella de la música le suelta la mano.

“Agarra la maleta”, “No van de la mano”, “Picara Nicki, infiel”, “Lo de Peso Pluma fue una venganza entonces”, fueron algunos de los comentarios que los fans de Nicki Nicole dejaron en las redes tras ver ese video.