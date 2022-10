L-Gante confesó cuántas veces se separó de Tamara Báez y qué es lo que más le duele

"¿Fue una hija buscada?", le preguntó el periodista. Y L-Gante afirmó: "Sí". Y sobre su ex, sentenció: “Ya no quiero pensar en ella. Fuimos y volvimos varias veces, nos separamos tres o cuatro veces".

"Todo esto me da en no pensar en ella, yo pienso en mi hija", aseguró el artista. Y sobre todo lo que sale en los medios sobre él, comentó: "Es increíble todo lo que se dice. Todas las mañanas me levanto para saber que se está diciendo de mí”.

“De todo lo que se dijo que ha pasado, solamente dos cosas fueron verdad: la vez que me chocaron y me querían echar la culpa a mí, me enojó y dije un par de palabras y la del otro día, con la policía, porque eran tres apuntándome con un arma. Me bajé bien y ellos hicieron un mal procedimiento, mirá si se les escapaba un tiro”, cerró L-Gante.

L-Gante confirmó su relación con Wanda Nara

L-Gante confirmó por primera vez su relación con Wanda Nara, quien viene de separarse también hace poco del futbolista Mauro Icardi. El cantante de la cumbia 420 pasó por el ciclo La Noche de Mirtha y le confesó a Mirtha Legrand su romance con la mediática.

“¿Te enamoraste de Wanda?”, le preguntó la conductora a Elian Valenzuela. Y él respondió sincero: “No, enamorarme no. Eso es un montón todavía". "Es pronto para enamorarse”, observó la conductora. “Sí, obvio. Yo solo me enamoré de una mujer que fue mi única novia, mi ex”, explicó L-Gante.

Y ahí Marina Calabró le consultó directa: “¿Cuando decís que estás conociendo, a qué te referís?”. “Eso. Significa lo que significa. Ese método que usan los medios. Mirá: nos estamos conociendo es que hasta hace poco no la conocía y ahora sí”, explicó el cantante.

Y evitó dar su opinión sobre la reciente separación de Wanda y Mauro Icardi: “No opino porque va a pensar que hablo por conveniencia”.