La drástica decisión de la mamá de L-Gante, en medio del escándalo con Tamara Baéz

"Te agradezco la invitación, pero no puedo participar. En estos momentos, no puedo dar ninguna entrevista porque acá el conflicto de Elían con su pareja. Y en el medio está Jamaica", manifestó en un audio que le envió a la producción del programa.

Claudia remarcó que tomó esa decisión para no perder el contacto con Jamaica. "Me sigo manteniendo al margen de todo esto. No quiero tener conflictos porque quiero seguir viendo a esa nena", cerró.

El detalle que demuestra que L-Gante está cada vez más cerca de Wanda Nara

En los últimos días, Wanda Nara y L-Gante han acaparado toda la atención de los programas de espectáculos. El rumor de un romance es cada vez más fuerte, aunque ellos -por ahora- no lo confirman abiertamente.

Este viernes en Intrusos (América TV) mostraron una prueba contundente, que comprueba que el referente de la cumbia 420 está cada vez más cerca de la botinera.

L-Gante es uno de los invitados que tendrá Mirtha en su mesa en La Noche de Mirtha (El Trece). Esta tarde, en un estudio en Martínez, la diva grabó su programa.

El referente de la cumbia 420 llegó al lugar con una camioneta de lujo, que le pertenece nada más ni nada menos que a la sensual rubia. En el ciclo de Flor de la V mostraron la imagen del arribo del cantante al estudio de Chiquita y una foto del vehículo de la botinera para demostrar que se trata del mismo rodado.