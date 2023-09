L-Gante y su primera entrevista tras recuperar la libertad: "Se hizo mucho circo"

“¿Cómo viviste el momento de abrazarte con Jamaica?”, le consultó el conductor. Y L-Gante reveló: “Mortal, la noté muy contenta, muy feliz, y yo también. Fue quedarme con ella lo que hizo que me tomara todo tan tranquilo y ponerme a pensar en todo esto”.

“Te imaginarás que varias veces me ilusioné también, pero más que nada por los rumores que se decían en la televisión. Estaba adentro, pensando, y traté que no me consuma el cuando voy a salir, y aprovechar el tiempo para darle una buena función y fortalecerme”, explicó sobre sus largos días en prisión.

Embed

Y añadió: "No sé por qué tantos días, fue una mala jugada. Pensé que iba a estar uno o dos días. Se hizo mucho circo".

“Lo noté como un ensañamiento en una parte. A mí se me pueden cruzar mil cosas por la cabeza ahí, pero lo importante es que se resuelva bien en el proceso y que se haga justicia”, aseguró L-Gante.

Y remarcó: “Yo contengo la calma, estoy tranquilo. Soy de entender las cosas y no me mato estar pensando en cómo salir. Pero se tomó su tiempo”.

En cuanto a la salud de Wanda Nara, dijo que se enteró en la cárcel de lo que le pasaba y se contactará con ella: “Estuve viendo eso por televisión. Me comunicaré seguramente en algún momento. Me estoy enterando todo ahora, en el transcurso de las horas".

l-gante.jpg

El video del tierno reencuentro de L-Gante con su hija Jamaica tras salir de la cárcel

Finalmente después de algo más de tres meses detenido en la DDI de Quilmes acusado de privación ilegítima de la libertad agravado por el uso de armas de fuego, en la noche del viernes L-Gante recuperó su libertad y ni bien pisó la calle se mostró con el pelo más largo, barbita candado y algo reflexivo, antes de ir directo a reencontrarse con su hija Jamaica y su ex, Tamara Báez.

Embed

Fueron entonces sus amigos quienes llevaron al cantante urbano directo a General Rodríguez para reencontrarse con sus afectos: su hija Jamaica y su ex Tamara Báez.

Como era de suponer, Tamara grabó el momento en que L-Gante y Jamaica volvieron a verse a pura emoción, donde la nena corrió a los brazos de su papá junto a su monopatín y le mostró todos los stickers que le pegó a su pequeño rodado.