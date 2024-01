La acción de película que implementó Wanda Nara para evitar que Mauro Icardi hable con mujeres

“Éramos muy amigos, él me contaba con quién salía, yo le decía que estaba separada. Lo que me empezó a gustar es que él me tiraba frases que me dejaban pensando, era muy Rolón, muy moderno”, recordó Wanda Nara.

Embed

“Había como una onda en el aire, yo no sabía si era yo sola o era de los dos o iba a ser una más porque él se estaba bajando a media Europa en aquel entonces. Él me contaba que tenía cuatro celulares porque dividía a las mujeres por continentes, una locura. Nosotros éramos amigos, pero yo ya empecé a operar”, continuó la mediática.

Y confesó lo que hizo para evitar que Icardi, que estaba soltero, hable con otras mujeres: “Una vez lo invito a un barco que éramos varios, no voy a nombrar a nadie para no herir susceptibilidades. Estaba mi ex marido, que es la famosa foto donde estamos todos ahí. Y en un momento, Mauro me dejó su teléfono y se fue a buscar un parlante”.

“Él en ese entonces tenía dos teléfonos, uno era el posta al que lo llamaban los directivos y el otro de las chongas, donde tenía a todos los gatos. Miré para un lado, miré para el otro y se lo tire al agua”, confesó Wanda Nara.

Y siguió entre risas y explicando que se hizo la distraída y buscó el celular como una más: “A las 18 empieza a levantar todas las colchonetas del barco y a buscar el teléfono. Yo buscaba también, más que nadie. Pero el teléfono desapareció”.

wanda nara zaira nara.jpg

Wanda Nara tuvo que elegir entre la China Suárez y Evangelina Anderson: con quién se quedó

Wanda Nara habló con su hermana Zaira Nara en su programa de streaming Rumis que conduce en Punta del Este y contestó a una picante pregunta de Juariu.

La panelista le hizo elegir entre la China Suárez y Evangelina Anderson, para salvarle la vida a una de ellas en una hipotética situación límite.

“Estás en el medio del mar y te encontrás que por un lado se encuentra Evangelina Anderson y del otro la China Suárez, ¿a quién salvás?”, quiso saber la influencer.

Y ahí Wanda Nara contestó contundente: “Qué difícil... ¿Sólo puedo salvar a una?", reaccionó. Y después comentó: "No quiero salvar a las dos, pero son las dos mamás. Hay algunas de ahí que se hunden solas después. Yo las salvo y después la vida las hunde solas”.

Antes, Juariu le preguntó a quién elige para el último sexo de su vida entre Rusherking, ex de la China Suárez, y Luis Ventura, y la esposa de Mauro Icardi prefirió al periodista.

"Creo que tendría más experiencia Ventura", justificó su respuesta la empresaria.