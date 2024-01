Wanda Nara y Mauro Icardi en la Argentina: las fotos a pura caricias y besos

wanda nara mauro icardi argentina.jpg

Desde sus cuentas de Instagram, la mediática y el futbolista compartieron algunas postales de sus primeros instantes en el país, donde se los ve bien enamorados, a pura caricia y besos, disfrutando de las altas temperaturas en esta época del año.

Mauro Icardi aprovecha su tiempo de descanso antes de reincorporarse a las prácticas del club Galatasaray de Turquía.

Mirá las imágenes de Wanda Nara y Mauro Icardi nuevamente en la Argentina.

wanda nara mauro icardi argentina 3.jpg

wanda nara mauro icardi argentina 2.jpg

wanda nara mauro icardi argentina 1.jpg

Ángel de Brito reveló por qué Wanda Nara posteó el parte médico confirmando que tiene leucemia

Hace unos días Wanda Nara sorprendió a todos en las rede sociales al publicar el parte médico de Fundaleu donde confirma que tiene leucemia mieloide crónica y precisa detalles del tratamiento que se está realizando.

Lo cierto es que en el programa LAM, América Tv, Ángel de Brito contó por qué la empresaria posteó el parte médico de su salud, luego de charlar con ella.

El conductor leyó al aire la conversación que tuvo con la esposa de Mauro Icardi donde ella le contó los motivos por los que decidió hacer público el informe clínico.

Embed

“Me dijo: es viejo. Lo publiqué yo, nunca lo quise publicar y ahora sí, porque muchos seguían diciendo que mi enfermedad es mentira. Pero bueno, hay gente que es así", sentenció Wanda Nara en charla con el conductor.

"Entonces, cuando terminó el Bailando, lo hice. Antes no quería contarlo porque estaba compitiendo y no me parecía”, remarcó en ese mensaje.

"Comunicamos que la paciente Wanda Solange Nara desde el mes de julio de 2023 se encuentra en seguimiento en Fundaleu por una leucemia mieloide crónica con respuesta satisfactoria al tratamiento administrado. Realiza estudios periódicos en Argentina y Turquía para el control de su enfermedad", informaba el parte médico en cuestión con fecha del 24 de octubre de 2023.