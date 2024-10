El increíble motivo por el que Thiago Medina se arrepintió de hacerse la vasectomía estando en el hospital

Y reconociendo que su pareja ya había pasado por mucho con el complejo embarazo que vivió, aseguró que no quería que atravesase otra operación si optaban que ella se ligase las trompas.

Embed

Así las cosas, al informarse y saber que incluso podría congelar esperma así como que tiene un 60 por ciento de chances de ser reversible, había asegurado en declaraciones a Pronto que la vasectomía para él ya era una decisión tomada a realizarse durante el mes de septiembre.

En tanto, consultado recientemente por la revista sobre el resultado de la intervención en cuestión, Thiago Medina sorprendió al confesar que finalmente no se animó. "Me arrepentí. No me la hice nada. Cuando llegué al hospital, me dio miedo y dije que no. No sé si me dio miedo que me duela o qué, pero llegué y me dio cosita. Dije: ´No, no, otro día´ y me fui", admitió sincero.

"No me hice la vasectomía, me volví para mi casa y le expliqué a Dani lo que había sentido. Entonces, ahora nos cuidamos más que nunca para no tener un susto y no quedar embarazados nuevamente. Por suerte, nos cuidamos mucho y si bien más adelante quizás les demos un hermanito a Laia y Aimé, por ahora no queremos agrandar la familia", concluyó Medina.

Thiago Medina, Daniela Celis y las gemelas.jpg

A qué se dedica Thiago Medina de Gran Hermano desde que cerró su verdulería

Thiago Medina participó en Gran Hermano 2022 y, a pesar de su corta estadía en la casa más famosa del mundo, ganó un gran reconocimiento fuera del reality de Telefe.

Luego de su paso por el programa, Thiago cumplió dos de sus sueños: remodelar su casa familiar y abrir su local comercial.

Sin embargo, su verdulería duró poco. Tras haber tenido problemas con sus empleados, decidió dar un paso al costado y cerrar su negocio.

Thiago Medina

Y en julio pasado se supo de qué manera la pareja de Daniela Ceils, con quien es padre de las gemelas Aimé y Laia, se gana la vida desde que hace aproximadamente un año decidió dejar de emprender en el mundo de los comestibles.

Actualmente Thiago Medina se gana la vida como influencer y trabaja con distintas marcas que le pagan a cambio de promocionar algo en su cuenta de Instagram. Además, participa en programas de televisión y de streaming como invitado.