La aclaración de Sabrina Rojas sobre los rumores de convivencia con El Tucu López

Los conductores de Emparejados, América, no habían hecho aclaración alguna sobre esto en público. Hasta hace unas horas. Fue la propia Sabrina Rojas quien desde sus historias de Instagram aclaró que no vive con su actual novio.

Sabrina Rojas y Tucu López

"A todos los portales amigos que están contando que Tucu se mudó a mi departamento de Beccar... Quiero aclararles que no es así, no tengo un departamento en ninguna parte", precisó la actriz y conductora."

Y amplió al respecto: "Yo vivo en Pilar con mis hijos hace cuatro años y nadie se mudó a la casa de nadie. No hay convivencia, nos quedamos a dormir en la casa de uno u otro cuando podemos. Nos organizamos así para disfrutar y estar juntos".

sabrina rojas.jpg

Sabrina Rojas intentó reconocer a ciegas al Tucu López y lo confundió con otro famoso

Sabrina Rojas y el Tucu López recibieron en Emparejados (América TV) al elenco de la comedia teatral Desnudos -Brenda Gandini, Luciano Cáceres, Mey Scápola, Esteban Lamothe y Gonzalo Heredia- e hicieron un jugo en vivo.

En uno de los juegos que propusieron en vivo, la conductora debía reconocer a su actual pareja con los ojos vendados, pero lo confundió con Gonzalo Heredia.

La conductora siguió tocando las manos de los hombres hasta que señaló: “Ya está. Lo estoy haciendo en serio, no estoy espiando. Si la pego me caso, mi amor, me caso...”. Pero cuando se quitó la venda, se dio cuenta que en realidad estaba frente a Gonzalo Heredia.