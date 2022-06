La actitud de Rusherking después de su show, que decepcionó a sus fans

Rusher.jpg

Según contaron en la cuenta oficial de Twitter de LAM (@elejercitodelam), hubo seguidores del artista que fueron al Meet & Greet, le pidieron un autógrafo a su ídolo y se fueron con las manos vacías.

De todos modos, Rusherking se mostró muy amable y se sacó fotos con todos los fans que estaban esperando por él luego del multitudinario concierto en el Luna Park.

El talentoso trapero pisa fuerte en la música con artistas como Duki, Tiago PZK, María Becerra, entre tantos otros.

Rusherking habló como nunca de su noviazgo con la China Suárez

Rusherking estuvo en el programa PH: Podemos Hablar y habló como nunca de su incipiente noviazgo con la China Suárez y reveló cómo se conocieron.

"Estoy en un momento muy bueno de mi carrera. Estoy muy enamorado y muy bien. Conocí a alguien con quien la paso muy bien. Hace tiempo que no me sentía así", comenzó el joven músico. "Me enamora mucho cómo es ella conmigo", agregó el talentoso trapero oriundo de Santiago del Estero.

"Nos conocimos en una fiesta. Nos estuvimos mirando toda la noche y nos hacíamos los boludos. Yo no sabía si avanzar, soy muy respetuoso y no me gusta pasarme. Veníamos hablando, pero no teníamos mucha confianza. Ahí no avanzamos. Pero después empezamos a hablar", contó el cantante en el ciclo de Telefe.