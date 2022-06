Qué dijo Lali Epósito sobre el nuevo romance de la China Suárez con RusherKing

Rusherking-china-suarez.jpg Lali Espósito bancó el romance de su amiga, la China Suuárez, con RusherKing.

"Me gusta la pareja. Me gusta que mis amigos sean felices. Si la China es feliz, espectacular" dijo relajada Espósito intentando sonreír, aunque algo incómoda.

Pero eso no fue todo. Porque otro cronista que también estaba allí le consultó si en algún momento había tenido que decidir entre su amistad con la China Suárez y otra persona, claramente refiriéndose a otros escándalos de su amiga con personajes como Wanda Nara, Benjamín Vicuña o Pampita. Pero Lali Espósito fue políticamente que correcta, tirando la pelota afuera al disparar "No me gusta tomar partido, y en general no lo hago por nada".

La reacción de Lali Espósito ante el debut como cantante de China Suárez

Cuando la China Suárez se vio involucrada en el escándalo por su affaire con Mauro Icardi, se alejó tanto de Paula Chaves como de Zaira Nara. Pero Lali Espósito siempre permaneció muy cerca de ella: las actrices son buenas amigas desde chiquitas.

Y pese a todo el revuelo que se armó con el Wandagate, la China Suárez debutó a fines de abril en el mundo de la música con la canción El juego del amor que interpreta junto al músico Santiago Celli.

posteo china lali.jpg La reacción de Lali Espósito ante el debut musical de la China Suárez.

Y muy contenta por su amiga al haberse animado a cumplir su sueño, Lali la apoyó públicamente a través de sus stories de Instagram.

"Temazo, qué lindo escucharte cantar", le dijo Lali a su colega junto al acceso directo a su canción. "Bebita mía, GRACIAS", le contestó China junto a tiernos emojis.