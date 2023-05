La amante de Mauro Icardi dio explosivos detalles íntimos de su encuentro con el futbolista: "Tenía un bóxer..."

Embed

Frente a los dichos de Icardi, Lecce hizo una duro descargo. "Para mí es difícil. Si quieren juzgar a alguien que se enamoró, me pueden juzgar tranquilamente", comenzó diciendo la joven.

Luego, la modelo recordó cómo fue que nació el vínculo entre ellos: "Fuimos intercambiando 'me gusta', empezamos a conversar como dos personas comunes que se están conociendo. En todo momento él me decía que estaba soltero".

Lacce reveló que decidió dar a conocer su historia con Icardi por celos. "Cuando yo por primera vez salgo a contarlo, fue después de que sale esta chica a contar que le había hablado. Fue un momento de calentura, de decir: 'Bueno, le está escribiendo a todas', y un poco de eso nos pasa a las mujeres: creemos que somos las únicas y claramente no somos las únicas", agregó.

Embed

Finalmente, la modelo mencionó que sintió la necesidad de tomar revancha de algún modo. "Cuando pasa todo esto, él me bloquea de todos lados. A los días veo todo este circo mediático y la verdad que me sentí mal, me sentí vulnerada, de que me había estado boludeando. Tengo buena relación con Pochi y se lo conté de bronca", cerró.

image.png

Los audios de Cande Lacce, la supuesta amante de Mauro Icardi

En Socios del espectáculo (El Trece) pasaron audios que Cande Lacce le envía a una amiga, en los cuales da detalles precisos sobre su encuentro con Mauro Icardi.

Embed

"Tienen una cadenita con los nombres de los cinco nenes. Y eso no lo sabe nadie", se escucha en la grabación. "No me expondría, si no fuese cierto", agrega.

En respuesta a quienes descreen de su relato, Lacce describe aspectos físicos de Icardi. "En las manos no tiene tatuajes. Solamente en la mano izquierda tiene tatuado un anillo", advierte en el audio y sigue: "No sé qué más te puedo decir... el bóxer que tenía era negro".

Por último, la modelo remarca que el jugador le mintió cuando ella le preguntó su estado sentimental. "A mí me dijo que estaba soltero y yo le creí", concluyó.

Wanda Nara y Mauro Icardi, otra vez separados ¿por culpa de L-Gante?

El viernes, Wanda Nara hizo un vivo en Instagram junto a su hermana, Zaira Nara, en los estudios de Telefe. En la transmisión, la conductora de MasterChef y la modelo respondieron preguntas del público.

En un momento, la mamá de Malaika y Viggo lanzó: “Otra pregunta más porque la están llamando a Wan”. La respuesta de las hermanas Nara fue al unísono: "No".

Embed

Luego, a la figura de Telefe le consultaron por su situación sentimental. "¿Estás separada?", le dijeron a la botinera. "Sí, estoy separada", contestó ella, dejando a sus seguidores sin palabras.

En una nota con LAM, Wanda evitó hablar del tema y aclaró su vínculo con L-Gante. Ante las versiones de amorío con el referente de la cumbia 420, la mediática remarcó que son solo amigos.