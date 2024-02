La amante de Peso Pluma rompió el silencio tras el polémico video y apuntó contra Nicki Nicole

Aunque poco se conoce de la protagonista hasta el momento, la joven en cuestión rompió el silencio. A través de su cuenta de Instagram, Sahar Sonia publicó una historia en donde escribió: “Don´t believe everything you hear in the media. There’s always two sides to a story”.

En la traducción de la frase en inglés de la supuesta amante de Peso Pluma se entiende una identificación sobre el hecho.

“No creas todo lo que escuchas en los medios. Siempre hay dos lados de una historia”, manifestó Sahar Sonia y de esta forma habría confirmado que estuvo junto con el artista mexicano en las últimas horas.

Peso Pluma amante

Peso Pluma le fue infiel a Nicki Nicole: el video

Peso Pluma quedó envuelto en un escándalo luego de ser visto con una mujer tras haber asistido al Super Bowl. Lo cierto es que el video no tardó en volverse viral y su pareja, la rosarina Nicki Nicole, reaccionó enseguida: eliminó todas las fotos con él de sus redes sociales.

El cantante fue capturado por un joven que lo filmó en un hotel de Las Vegas, Estados Unidos, caminando de la mano junto a una mujer que no era su novia. Si bien el equipo de seguridad del artista intentó evitar que lo filmen, no fue suficiente.

Unas horas después, se viralizó otra imagen de Peso cenando con la que sería la tercera en discordia entre él y la protagonista de "Wapo Traketero".

La reacción de Nicki fue casi inmediata tras la difusión del material. Desde Bolivia, donde se presentó en las últimas horas con su show, borró todas las fotos que tenía junto a Peso Pluma en Instagram, con quien estuvo días atrás en la entrega de los Premios Grammy.