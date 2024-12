La angustia de Lizy Tagliani por perderse un gran momento de su hijo Tati: "No estuve allí para empujarte"

“¿Qué pasará cuando la veas y recuerdes que no estuve allí para empujarte al andar?”, se preguntó. Y continuó: “A mamá hoy le toca trabajar y ver pasar tu sábado en videos y fotografías. Por eso soy tan pesada cuando estamos juntos, tanto que me decís ‘basta mamá'”.

“Los días a tu lado son pestañeos y los minutos trabajando una eternidad. Eternidad que se calma con el amor de la gente, con el aplauso y con pensar que ya falta menos para abrir la puerta y decir ‘Tati, llegó mamá’”, reflexionó la humorista que está haciendo temporada teatral en Villa Carlos Paz.

lizy tagliani_.jpg

Camila Homs habló por primera vez de los polémicos comentarios que hizo Lizy Tagliani: "Se recontra pasó"

Camila Homs se refirió este jueves al escándalo por los controversiales dichos de Lizy Tagliani en el programa de Susana Giménez. "Se recontra pasó, jamás avalaría algo así", sostuvo la modelo.

En el streaming Insiders, la participante de Bake Off Famosos (Telefe) expresó: "En ese momento no lo escuché, yo salí de ahí festejando con mi novio, disfrutando porque habíamos ganado, y al otro día... bombardeo en el teléfono. Ahí me meto en las redes y me entero de todo, lo busqué en YouTube".

Y siguió: "Puse la repetición del programa y ahí escuché todo. Todos conocemos cómo es Lizy, tiene un humor negro, un humor medio ácido. Se recontra pasó, jamás avalaría algo así, pero la prensa genera más el odio al público de lo que realmente fue, siempre es así".

Luego, afirmó: "Me llegaron sus disculpas. Pero era prender la tele y en cualquier programa estaba Lizy pidiendo disculpas. La prensa le estaba generando odio a la gente contra ella. Estoy segura de que no lo hizo para lastimarme ni con intención de odio. A mí me chupa un huevo lo que digan de mí, y más de una persona que su vida se basa en el humor".