La angustia de Luis Ventura por el accidente que sufrió su hijo Antoñito

Lo cierto es que el nene está volviendo a Buenos Aires luego de haber perdido un diente producto de una tremenda caída en Córdoba, a donde había viajado junto a su mamá para visitar a sus hermanas Yohana, de 31 años, y Florencia, de 28, fruto del matrimonio de Fabiana Liuzzi con el abogado cordobés Raúl Alejandro Ferrreyra.

Así, Ventura se excusó por sus pocas pulgas durante el móvil con Carmen Barbieri, convocado para hablar precisamente de los nominados a los Martín Fierro, explicando que había llegado a las 12 de la noche a su casa y se había acostado a la una.

“Y hoy está llegando Antoñito, mi hijo, de Córdoba con su mamá Fabiana, que fueron a visitar a las hermanas de Antoñito”, confió para inmediatamente explicar que “Antoñito se cayó y se rompió un diente. Está llegando y ahora me tengo que estar ocupando a ver cómo corregimos el tema odontológico cuando llegue a Buenos Aires”.

“Todo eso es mi vida y estoy haciendo un móvil con ustedes. Me tengo que ir a Radio Cadena y vengo y está llamándome Pamela David… Es para que entiendan, viste, porque después hay mucho ‘a ver este rubro no me gusta, sabes por qué… Porque el tipo este usa pantalones cortos’”, argumentó Ventura para explicar cómo son sus días por estas horas.

“Nos hacés reír porque sos calentón, Luis. Pero cómo te gusta hacer lo que hacés”, deslizó entre risas Barbieri frente a lo cual Luis Ventura se sinceró: “La úlcera me la van a sacar los que hablan equivocadamente y dicen boludeces, Tiran granadas todo el tiempo. Bueno, está bien, me levanté así. Disculpame, Carmen. Me pone contento que vos estés contenta”.

Durísima advertencia de Luis Ventura a los colegas que intentan desestabilizarlo en APTRA

El lunes 9 de septiembre se entregan los Premios Martín Fierro 2024 a la televisión y la gala transmitida en vivo por Telefe será conducida por Santiago del Moro.

En charla con el ciclo Intrusos, América Tv, el presidente de APTRA, Luis Ventura se refirió a la designación de Del Moro como conductor del evento y le respondió a aquellos colegas que quieren desestabilizarlo de la presidencia de la entidad.

"Ya tuvimos una reunión en Telefe, estaban muy contentos", indicó el periodista y presidente de APTRA desde 2015. Y argumentó sobre la elección del ex animador de Gran Hermano para la clásica gala televisiva: "Según Telefe ya estaba arreglado de hace meses, ellos ya lo tenían decidido".

luis ventura 2.jpg

"Lo que pasa es que APTRA está en la obligación de ampliar el menú entonces aparecen los Marley o una Verónica Lozano que dijo que le gustaría conducir un premio, apareció Wanda también que adora el Martín Fierro, Iván de Pineda que ha hecho otras conducciones", continuó el periodista.

"Salió Del Moro. No es que estamos improvisando a un conductor, estamos distinguiendo a uno de los mejores", argumentó Luis Ventura. Y consultado sobre los comentarios de algunos colegas que ponen en duda su continuidad al frente de APTRA, Luis sentenció con firmeza: "Me encanta tener a los derrotados y saber quiénes van a ser".

"A mí me sacan con la patita para adelante de APTRA", añadió picante. Y cerró: "Ya que Susana y Mirtha no la quieren agarrar, voy a pedir que me hagan una estatua más grande que la de Gallardo".