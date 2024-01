La angustia y lágrimas de Cris Vanadía al escuchar a Yuyito González hablar de su separación de Brenda Di Aloy

Embed

“Para mí, todo fue muy saludable y muy hermoso. De paso, le mando un beso enorme a Cris que lo quiero y lo adoramos en casa, y a su familia también. Y como decía Brenda, no se la agarren con él, ni con Coti, ni con nadie. Paz y amor, es todo lo que queremos”, indicó la actriz y conductora con muchos elogios para Cris como persona.

Crist Vanadía derramó algunas lágrimas al escuchar a Yuyito hablar tan bien de él en el ciclo que conduce Ángel de Brito y dijo: “A Yuyito la quiero mucho y siempre se portó súper bien conmigo y con toda mi familia, y me moviliza escucharla".

"La verdad es que estoy muy triste porque fue una relación hermosa y jamás pensé que podía llegar a terminar así”, expresó conmovido.

La charla privada entre Coti Romero y Brenda Di Aloy tras el escándalo con Cris Vanadía

En las últimas horas un gran escándalo se destapó en el Bailando 2023, América. Cristian Vanadia, conductor del streaming del certamen, se separó de su novia Brenda Di Aloy y Coti Romero fue señalada como tercera en discordia.

Lo cierto es que, en medio de la ruptura de ambos, Cris participó en una coreografía con Coti y hubo un beso en medio de la puesta. Por esa razón, la correntina decidió hablar con la hija de Yuyito González y aclarar la situación.

“En mi caso le dije a Bren que le pedía disculpas, por más que no lo hice yo ni tuve la intención. Me escribió, la entendí mucho hasta cierto punto, porque después ya no me gustó lo que me dijo”, contó.

Y amplió: “Mucha gente ya sabe, porque se está hablando de eso, y ella misma hizo una nota sobre eso. Ella cuenta el mensaje que me mandó pero me dijo cómo que era mala persona, que hacía cualquier cosa por la fama…”.