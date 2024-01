La charla privada entre Coti Romero y Brenda Di Aloy tras el escándalo con Cris Vanadía

“En mi caso le dije a Bren que le pedía disculpas, por más que no lo hice yo ni tuve la intención. Me escribió, la entendí mucho hasta cierto punto, porque después ya no me gustó lo que me dijo”, contó.

Y amplió: “Mucha gente ya sabe, porque se está hablando de eso, y ella misma hizo una nota sobre eso. Ella cuenta el mensaje que me mandó pero me dijo cómo que era mala persona, que hacía cualquier cosa por la fama…”.

Embed

Brenda Di Aloy se sinceró sobre su ruptura con Cris Vanadía: "Fue la gota que rebalsó el vaso"

Este jueves Brenda Di Aloy habló en LAM (América TV) sobre su reciente ruptura con el conductor de El streaming del Bailando, Cris Vanadía.

"Siento que estoy en shock todavía. Hay momentos en los que me agarra ataques de llanto y momentos, como ahora, en los que estoy medio anestesiada", comenzó diciendo la hija de Yuyito González.

Fede Ochoa, ahí, le preguntó: "¿Te sentís anestesiada por todo lo mediático o por las cosas que dicen que no podés creer?". "Todo junto. No entiendo todavía, no caigo que haya terminado una relación tan larga. Todo lo mediático, que yo no estoy acostumbrada, también es shockeante", le respondió.

Acto seguido, el cronista le preguntó cuáles fueron los motivos de la separación. "Es un rejunte de muchas cosas. Entendimos que ya no estábamos coincidiendo en miradas, en perspectivas. Un poco también el Bailando, como lo confirmó él. La gente sale a matarme y dice 'ella no lo banca en lo profesional', y no es para nada así. Yo desde el día uno lo impulsé para que haga todo lo que se proponga. Siempre fuimos muy gamba", aseguró.

Y agregó: "Para mí, con mi personalidad, el show tiene ciertos límites. Había ciertas cosas que no me gustaban. Lo que se va a ver mañana en el programa, para mí, fue la gota que rebalsó el vaso. Yo ahí dije 'basta'. El beso con Coti Romero para mí es... hay límites que no puede pasar el corazón de una persona".

Más adelante, la joven reveló que la última semana del 2023 cortaron, sin embargo decidieron transitar juntos la ruptura: "dijimos 'acompañémonos, si nos querés ver un día nos vemos, para charlar, para cenar, era una transición".

Brenda, además, confesó que se enteró del chape de Cris Vanadía con la ex Gran Hermano mirando LAM. "Yo me enteré por la tele que ya había sucedido. Él me mandó un mensaje diciéndome 'escuchá, va a haber un beso con Coti por una coreografía'. Yo ahí dije 'no me podés estar haciendo esto en este momento en el que estoy destrozada'. La verdad es que no me pareció muy prolijo de su parte. Y ahí fue cuando dije 'yo necesito tener paz, y ahí tomé la decisión de cortar de raíz'", expresó angustiada.