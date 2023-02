La angustiante confesión de Carmen Barbieri sobre Fede Bal: "Me duele que él no pueda ser fiel"

“Me la paso llorando. No la estoy pasando bien”, se sinceró la conductora, y sumó “yo la quiero mucho a Sofía y me duele mucho el momento que está pasando. También me duele por Fede, que no pueda entablar una relación y ser fiel. Tiene que parar, que estar solo un tiempo, crecer un poco más”, dijo.

Además, Carmen reveló que habló con su hijo "hasta las tres de la mañana" por este tema. “Le dije de todo", aseguró.

"Me contesta que es su vida, y tiene razón, pero yo eduqué a un hombre que respetase a las mujeres. Él es respetuoso, pero tiene un problema: es infiel. Y si sos infiel, tenés que parar un tiempo, estar solo y ver cómo siguen las cosas”, cerró, muy angustiada.

Luego de que Yanina Latorre confirme en LAM (América TV) que Fede Bal se separó de Sofía Aldrey luego de que ella le encuentre escandalosos chats que lo vinculan a varias mujeres, incluida Estefi Berardi, explotó una bomba mediática.

Y este viernes, luego de se filtren algunos de sus chats con el hijo de Carmen Barbieri, la panelista que asegura no haber estado con él se refirió a los rumores y le respondió a Sofía, quien la acusó de mentirosa.

“Yo creo que todo en la vida vuelve. Y lo que el otro dice, o hace, le va a volver a uno mismo. Entonces, el otro queda mal. Yo, como sé quién soy, estoy tranquila y lo único que me pasa es que no paro de crecer”, comenzó Estefi en Mañanísima (Ciudad Magazine), donde trabaja junto a Carmen.

“Cero explicaciones tengo que dar”, añadió y aseguró que “tampoco violé a nadie ni robé un banco. Que cada uno haga lo que quiera. Yo ya dije que no son mis chats, mis abogados están trabajando en eso porque no me voy a hacer cargo de algo que no es”.

“Sofía actúa desde el dolor”, dijo y sumó que estuvo mal al decir que la joven "era mala". “Estuve mal. le pido perdón, no le quise decir que es mala porque no la conozco. Sí me parece que está actuando desde el dolor y que se la tiene que agarrar con Fede”, concluyó.