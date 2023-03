La asquerosa cábala de Julieta y Romina para las galas de nominación en Gran Hermano 2022

"Fue la bombacha de Ro que me dio suerte”, dijo Disney para sorpresa de sus compañeros, “ah, sí, mi bombacha...”, dijo la ex diputada por el Frente de Todos.

“La bombacha cábala”, sumó Juli y ante la cara de sus compañeros por el extraño intercambio de rompa interior, Romina aclaró que “le di la bombacha mía porque (Julieta) se había olvidado de sacar bombachas. Quedate con esa. Ya está, te la doy”, le dijo a la actriz y le dio un beso, dejando ver esa especie de relación maternal que las une.

Grave denuncia de fraude en Gran Hermano por parte del ganador de la edición 2012: "Está todo armado"

A pocas semanas de que finalice Gran Hermano 2022, una grave denuncia golpea escandalosamente a la producción del reality de Telefe: el ganador de la edición 2012, Rodrigo Fernández Rumi, dice que está todo armado y dio detalles sorprendentes.

"Para los que me siguen en Tik Tok y no me conocen, yo estuve en un Gran Hermano, y fui el ganador. Este es el cheque, claramente no es el real, es el que te dan para las cámaras", comienza en el video el ex participante que tras su paso por la casa, decidió emigrar a Europa, y luego se convirtió en actor para Disney en Estados Unidos.

"Como tanto me lo han preguntado, sí, Gran Hermano Argentina está todo armado. En el confesionario la producción te sigiere con quien te conviene pelearte, te siguiere a quien nominar, y una vez a la semana podés hablar con un familiar desde el confesionario. Sólo cinco minutos pero algo es algo", disparó Rodrigo en su cuenta de Tik Tok, que asciende a más de un millón de seguidores.

"Lo más loco es el premio, el premio no existe, pero eso lo sabés desde que entras. Ya pasaron 10 años, estoy fuera de contrato, y nadie puede obligarme a callarme", cierra el influencer y actor, y promete dar más información en un próximo video.