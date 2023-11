La atónita reacción de Maxi Guidici ante los rumores de embarazo de Juliana Díaz

"El lunes se descompuso, con un tema estomacal, y estuvo tres días sin ensayar. Mañana podría volver", agregó el panelista.

Lo cierto es que en medio de la sorpresa por la información, en el ciclo que conducen Guido Záffora y Pampito se contactaron con Maxi Guidici, ex novio de Juliana y con quien terminó hace poco la relación, quien se mostró totalmente sorprendido por este trascendido.

Cande Mazzone se comunicó con Maxi, quien se mostró completamente sorprendido por este rumor, sostuvo no estar al tanto de nada y contó cuándo fue la última vez que estuvieron juntos.

“No sabía nada, me está por dar un infarto. ¿Qué tan cierto es eso? Ay, Dios mío. Yo espero que sea una boludez más que se inventa porque me está por dar un infarto. Por favor avísame si sabes algo porque no tengo ningún contacto”, le pidió el cordobés a la panelista.

Y agregó: “Si ella dice que es una gastroenteritis, ¿por qué deducen que puede ser un embarazo? Ay, Dios mío. Nosotros estuvimos juntos no sé hace cuanto, pero no hace tanto. Podría estar embarazada de mí, digamos, pero me hubiese avisado, o me hubiese dicho algo”.

Qué dijo Juliana Díaz sobre los rumores de embarazo

Guido Záffora finalmente pudo contactarse con Juliana Díaz y la ex Gran Hermano 2022 negó su embarazo: "Fue un solo ensayo que no hicimos, pero la producción está avisada. Retomamos el lunes. Me hice un análisis, me pidieron en la clínica, pero tranqui, no pasa de gastroenteritis".

Antes, Juliana había escrito desde Twitter: "Holis, como sabrán ando súper enferma. Hoy estoy un poquito mejor así que tipo tardecita hacemos vivo, porque después me cagan a pedos que no subo ni historias. Y de paso me hacen compañía".