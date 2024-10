Rating: cuantó midió el tercer programa de Susana Giménez con Wanda Nara

Embed

Antes, a las 21.20, Escape Perfecto, el programa conducido por Iván de Pineda, obtenía 7.3 puntos de rating, mientras que la película Hermosa Venganza (El Trece) hacía 5.4 puntos.

Más adelante, a las 22.44, Susana Giménez hacía 12.5 puntos de rating y la película Emerald Fennell medía 3.9 puntos. Luego, a las 23.11, Susana medía 11.7 puntos de rating y la película de El Trece, 4.5 puntos.

A las 23.24, cuando Susana estaba entrevistando en su living a Abel Pintos y Luciano Pereyra, el ciclo obtenía 11.1 puntos de rating. La película Hermosa Venganza, en tanto, hacía 4.4 puntos. Nuevamente el programa de Susana Giménez lideró la noche en la televisión.

La contundente opinión de Susana Giménez sobre su próxima invitada, Wanda Nara: "Es muy..."

La diva de los teléfonos, Susana Giménez, habló este jueves con LAM (América TV) sobre su vuelta a la television y se refirió a su próxima invitada al programa, Wanda Nara.

“Estamos felices. Por supuesto que hay adrenalina, pero no tengo miedo esta vez, porque sé que los ratings están muy bajos. Igual, estamos muy contentos”, comenzó diciendo sobre su regreso a la pantalla chica.

Acto seguido, el cronista Alejandro Castelo le preguntó por la próxima invitada, la presentadora de Bake Off Famosos. “Me divierte Wanda Nara, es muy graciosa”, aseguró la rubia. Ahí, el notero le comentó de un mito que decía que "no hayan dos rubias en el canal". "Yo nunca dije eso en mi vida, sería una estupidez tan grande que me da vergüenza. Además, Wanda Nara está morocha y le queda brutal. Ya se lo dije el año pasado en el Martín Fierro, le queda fantástico", afirmó Susana.

Luego, le consultó cómo vivió la entrevista que hizo con el presidente Javier Milei. “Me fue muy bien, igual se tuvo que editar mucho porque duró como cincuenta minutos, se nos iba el programa. Es muy agradable él y su familia; estaba su mamá, Karina, su perro, el perro de Karina, no el de él", contó.

Por otro lado, dijo sobre la posible aparición de Pampita en su ciclo: “Me encantaría tenerla, pero no lo sé; acabo de hablar con Fede, le pregunté y me dijo que por ahora no. A mí no me sorprende que el amor se acabe; a mí se me acabó tantas veces”.