La brutal confesión que hizo Julieta Poggio sobre sus relaciones amorosas y que genera polémica

Así, si bien el influencer aseguró estar soltero admitió gustarle el "plan de vínculo" de Poggio. "He estado muchos años en esa", reconoció y argumentó: "Lo que me pasó a mí cuando estás en esa es que te da mucha seguridad. Mucha autoestima".

Embed

Fue allí cuando Julieta Poggio coincidió con Maratea. "Boludo, es lo que yo intento explicar. Contexto: relación abierta. Porque vos y yo nos entendimos. No solo te da mucha seguridad, autoestima, también da confianza en la pareja. No tenés que mentirte con nada... Se genera un vínculo muy fuerte. Yo lo recomiendo mucho. Es una relación muy sana la que tengo", deslizó la ex GH.

Y mientras el resto de la mesa disentía con la propuesta de una relación abierta, Poggio insistió: "Yo después de haber probado, siento que no hay vuelta atrás. Me cuesta mucho la monogamia otra vez", y tras ello confesó abiertamente: "Yo he engañado mucho. A todos. A todos mis ex los he engañado".

Ante semejante sinceridad, Lizardo Ponce le pidió a la modelo que se explayase sobre su brutal confesión, quien sentenció tajante: "No es fácil la monogamia. Siempre le vas a tener ganas a una persona. Engañar con el pensamiento es muy parecido a sacarte las ganas y chau. No es que hay un sentimiento de por medio. Un chapecito en el boliche, ¿qué te cambia? Nada. Son las ganas de hacerlo".

Julieta Poggio 1.jpg

Julieta Poggio celebró su primer mes de amor con Fabrizio Maida y compartió románticas fotos

El pasado 21 de agosto, la ex Gran Hermano Julieta Poggio compartió en sus redes sociales románticas fotos con su novio, el modelo Fabrizio Maida, por su primer mes de amor.

A través de sus historias de Instagram, la influencer subió seis tiernas fotos con su chico y agregó dos emojis: el número uno y un corazón con una venda.

julieta poggio y fabrizio maida.jpg

Semanas antes, la actriz había confirmado su noviazgo, aunque se encargó de aclarar que se trata de una relación abierta. En Rumis, Poggio había detallado: "Empezamos siendo amigos con derechos. Sólo nos pintaba, cuando salíamos a bailar con nuestros amigos".

"Como ya la relación empezó así -amigos con derechos-, nunca la pudimos cerrar, como que siempre fue con libertad y de contarnos todo", había agregado.

También había contando que con Fabrizio siempre se gustaron desde chiquitos: "Nos conocíamos de antes de Gran Hermano, porque él es el amigo del novio de mi mejor amiga... Y ya de chiquitos chapábamos, cuando teníamos unos 16 años".