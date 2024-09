La brutal interna familiar de Alexis Mac Allister tras las denuncias: "Frená a esa mujer"

Patricia reveló pormenores de la pelea con Carlos y su esposa, Silvia Riela, en una nota con Matías Vázquez para el programa de El Trece.

Adrián Pallares señaló que “fue una nota fuerte. La primera entrevista de su historia con Carlos Javier Mac Allister y lo que podía ser de la historia de Alexis con Camila Mayan”.

“Y a partir de esto, se desata todo. El 26 de julio fue la nota y ese día por la tarde, el mismo Carlos Mac Allister ratifica y amplía la denuncia. Y atención, porque el 28, cuando ella viene a nuestro piso, también va por más”, advirtió el panelista.

Vázquez hizo referencia a los motivos del enfrentamiento entre padre e hijo: “Y qué fue lo que le molestó… La interna de los Mac Allister”.

“Dicen que Alexis habló con su papá y le dijo ‘basta de este quilombo. Basta de que aparezca también el nombre de Camila Mayán, Frená a esta mujer, callala, porque si no, yo también voy a tener que actuar contra Camila Mayán’”, precisó el periodista.

El panelista contó que luego “explota lo que sabemos, que Cami Mayan se juntó con un abogado y también quiere una compensación económica por los años que estuvo con Alexis”.

“Por eso que se prepare Cami Mayan porque hablan de una bomba contra Cami Mayan”, anticipó Vázquez.

Paula Varela hizo una importe aclaración. “Son dos cosas distintas. Una cosa es pedir una compensación, que podés estar o no de acuerdo, y otra cosa es hacer acusaciones, como hizo la ex de Mac Allister, que son acusaciones que obviamente van a traer una carta documento”, sostuvo.

“Es una relación de 30 años, tienen una hija en común… Es otra cuestión acá, es mucho más profundo. Ella lo acusa de un montón de cosas”, concluyó Adrián Pallares.

La mamá de la hermana secreta de Alexis Mac Allister ventiló las atrocidades de su ex durante su embarazo

Los conflictos entre Camila Mayan y su ex, Alexis Mac Allister, hicieron reflotar una historia oculta del padre del ídolo, el ex jugador Carlos Javier Mac Allister.

Semanas atrás, Patricia Suárez, la madre de la hija extramatrimonial del "Colorado" Mac Allister, estuvo en Socios del espectáculo y contó toda su verdad sobre la relación que tuvieron.

“Cuando nosotros salíamos él no tenía el anillo puesto. No era un noviazgo, no fui a La Pampa a conocer a sus padres, ni él conoció a los míos, pero salíamos”, aseguró.

Patricia Suárez indicó que el romance con nació a finales de 1994, cuando el Colorado era defensor titular y figura de Boca y a la vez estaba casado con Silvina Riela, la madre de Kevin, Alexis y Francis.

La mujer recordó que quedó embarazada en 1996. Durante la gestación de su hija, el entonces futbolista iba a su casa para mantener encuentros sexuales. “Me venía a ver sexualmente”, afirmó.

Patricia Suárez precisó que los encuentros íntimos con Carlos Javier continuaron hasta que la nena tuvo cuatro años. “Yo seguí con él porque por las cosas que me decía pensaba que iba a dejar a la mujer”, remarcó.

La mujer acusó a padre de Alexis Mac Allister de haber abusado de ella. "Me abusó más o menos desde que estaba embarazada. Yo tenía miedo de que me saque a mi hija si no le daba sexualmente... O si me hacía algo... Él tiene mucho poder”, alertó.

Patricia Suárez cobró nuevamente notoriedad en los medios, a raíz de que Mac Allister padre podría quitarle la vivienda a Patricia, luego de vivir allí durante los últimos ocho años: “Yo estuve criando sola a mi hija y nunca pude terminar mi carrera. Yo me dediqué a mi hija”, finalizó.