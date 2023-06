La categórica respuesta de Jorge Rial a su posible homenaje en los premios Martín Fierro: "Creo que..."

Así las cosas, este jueves por la mañana el protagonista de la noticia habló al respecto y una vez más se mostró claramente en la vereda de enfrente de la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radio Argentina. Consultado sobre el tema por Socios del espectáculo (El Trece), Jorge Rial disparó de entrada: "A mí no creo que me hagan nada. Tampoco lo necesito".

Jorge Rial - No necesito ningún reconocimiento de APTRA - Captura Socios del espectáculo.jpg

Asimismo, explicó no estar en contra de los Martín Fierro sino de APTRA, remarcando que son dos cosas distintas y aseveró: "Para mí el Martín Fierro es el mejor premio de la televisión".

Pero fiel a su estilo combativo y siempre en pie de guerra, disparó: "Yo personalmente creo que tengo una trayectoria y una carrera... Estoy feliz con lo que hice. No necesito que nadie me diga si estuvo bien o estuvo mal. Yo estoy conforme. Camino por la calle y no tengo problema, así que no necesito ningún reconocimiento a esta altura de mi vida".

Por último, Rial reconoció que acaba de pasar por una situación límite por lo que "Cualquier cosa que venga ahora, todo es bienvenido". "Creo que Intrusos se merece un reconocimiento... Son 23 años. No yo, pero el programa sí", concluyó.

Jorge Rial Susana Gimenez Pobreza

PrimiciasYa pudo enterarse cuál fue la reacción de Susana Giménez al conocer esta versión. La diva, que mantiene un enfrentamiento con el ex Intrusos desde el año pasado por las duras declaraciones que él hizo por su vuelta al teatro en Uruguay, aseguró que no le gustaría que se haga ese homenaje y hasta dijo con humor que no iría a la ceremonia. "Si hacen eso, no voy", arrojó entre risas con gente de su entorno.

Además, este portal pudo saber que Susana no conducirá los premios Martín Fierro, aunque en Telefe no descartan que haga una participación especial, y también decidió que este año ya no volverá a la televisión, recién lo hará en el 2024.