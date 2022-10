La China Suárez hizo una fuerte revelación sobre cómo la afectó el escándalo con Wanda Nara

Luego cuestionó a la prensa y señaló: “Muchos dicen ‘es un juego’. Es un juego, pero ¿hasta qué punto cualquiera tiene derecho a decir cualquier cosa sobre vos?”.

Entonces aseguró que a ella todas esas situaciones las lastiman y eso preocupa a su entorno. “Mis hijos son chicos y no tienen acceso, pero mucha gente de mi familia o amigas -que no tienen nada que ver con el medio- me dicen que salga a decir algo. Y tampoco es la solución porque se habla más. Cuando salís a aclarar, a veces, iluminás más el problema”, sostuvo.

Juana volvió a la pregunta disparadora y comentó que ella llegó a sufrir ataques de pánico por tanto asedio. Y La China admitió: “Sí, yo tomé medicación”.

“Por ahí la gente que no me conoce me ve fuerte o piensa que no me importa nada... Eso también me jugó en contra porque es ‘demoslé total no le pasa nada. Es como inquebrantable’”, reflexionó.

Este jueves en LAM (América TV), Ángel de Brito reveló que Wanda Nara le envió un mensaje contundente sobre el affaire entre La China Suárez y Mauro Icardi.

"Me llamó por cámara dos días después de encamarse con mi marido en París. Me dijo que quería conocer París. Por eso, le dije 'zorra'. Se lo debería haber dicho en privado", fueron las palabras de la rubia, en una conversación con el conductor.

Pero eso no fue todo. Wanda fue por más: "Me quedé corta porque llamarme, saludar a mis hijas y decirnos: 'las quiero ver en París pronto', es más que de zorra".

Ángel señaló que la botinera aún no supera el engaño. "Todavía está caliente con La China", remarcó.

Por último, el periodista explicó que, con este mensaje, queda en confirmado que Mauro estuvo con La China en la intimidad. "No quedan más dudas", sentenció.