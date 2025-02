La China Suárez lanzó una dura acusación contra Yanina Latorre: la respuesta letal de la angelita.

image.png

No conforme con eso. En las últimas horas, La China Suárez compartió un video de Yanina Latorre en LAM. En el material -que data de años atrás-, la angelita aseguraba que Benjamín Vicuña y Pampita estaban separados cuando apareció la actriz en la vida del galán chileno.

"¿En qué quedamos?", escribió La China en su posteo en Instagram. La respuesta de la integrante del programa de Ángel de Brito no se hizo esperar.

En una historia, Yanina citó el video en cuestión y le contestó a la actriz. "Te contesto. Al principio te creí! No le creí a Pampita...y te defendí. Pero después me di cuenta que sos mentirosa y oscura. Le pedí disculpas a Pampita y entendí q ella tenia razón. Caí en tu trampa chaina", exclamó.

Yanina Latorre salió a responderle de manera feroz a Mauro Icardi y La China Suárez: qué les dijo

Mauro Icardi y La China Suárez le dedicaron un mensaje letal a Yanina Latorre, en medio de la guerra del jugador con su ex, Wanda Nara.

La respuesta de la angelita no se hizo esperar. "Soy tan importante que Mauro me contesta. Amo que en lugar de tener sexo, estén pendientes de mí", fue la reacción de la rubia.

"Si miento o invento... ¿por qué pierden su tiempo en dedicarme historias en su luna de miel? ¿No será que siempre digo la verdad? Por eso les duele. De Mauro se dijeron barbaridades, mostraron chats, audios, de él hablando con las hijas, amenazas, denuncias de violencia, y de eso jamás contestó", siguió.

"Maurito hijo, cuando te defendí de las exclusiones del hogar, no te vi agradecerme. Cuando dije que la nipona no te cobra, tampoco... Y te jode la batita. La batita de la que hablo no es la de Hello Kitty. Y la que me lo contó es de tu entorno directo. Por privado te mando el chat porque no vendo fuente. Yo siempre hablo con fuentes directas ", remarcó y fue por más.

Yanina se mostró furiosa tras ser acusada de cobrar dinero de Wanda. "¿Te acordas Maurito cuando Wanda decía que me pagabas? Los dos sabemos que es mentira porque sosn tan mal educado que no me contestaste nunca un WhatsApp. ¿Por qué crees que ahora es al revés?", planteó.

"Te voy a decir algo Maurito, en muchas cosas te banqué y defendí, pero muchas otras es imposible. Y lo mismo corre para Wanda. Hay miles de cosas que discrepo y, en pocas, le doy la razón", continuó.

Furiosa, la angelita añadió: "¿Por qué no hablas de los chats tuyos? ¿Por qué no hablas de todo lo que te acusan? Muchos programas hablando de eso, acusándote de barbaridades y te jode la batita. Lo que te debe haber secado la cabeza la nipona... (para ella también hay, no se preocupen).... Porque cuando sos honesta y laburante, y no te comer el marido de nadie, podes ir por la vida con la frente en alto".

Pero el asunto no terminó ahí. La integrante de LAM continuó con su descargo: "A la China la puedo nombrar las veces que quiera. Parece que el que escribe pelotudeces sos vos. Nunca me notificaron de nada. Para hablar infórmate como hago yo".

En otro posteo, Yanina esbozó una teoría que explicaría por qué Mauro y La China la atacaron en Instagram: "Me acaban de avisar del entorno de Maurito que el problemita es que ayer a la China la mataron por la bata y ella enloqueció... jajaja ¡Que pollerudo!".

"¿Ustedes vieron la cantidad de videos, psoteos y tiktoks donde a ella la matan? Muestran cómo enloqueció a Pampita, a Tobal, a Wanda, ¿les va a contestar a todos?", agregó.

Y finalizó: "Me das lastima posta Mauro. Desde el día uno te banqué. No fuiste capaz de ponerme un ok en un chat. ¿Y ahora te haces el vivo conmigo? Yo no soy Wanda, amor. Ponete a contestar las cosas series y no te enganches con la batita de una mina que se queda con los maridos de todas. ¿Qué pasa? Cuando mi data te favorece, está todo bien, y cuando te va a encontra, ¿saltas?".