La China Suárez le mandó una carta documento a Yanina Latorre y la panelista respondió

Durante el programa de este martes, tanto el conductor de LAM y la panelista expusieron su punto de vista y manifestaron que lejos de tener algo “personal” ellos cuentan cómo fueron las cosas. En este sentido, Yanina manifestó: “En mi caso yo hice un laburo periodistico. No es ni hostigamiento, ni obsesión ni nada, porque era en un momento del WandaGate que Wanda y Mauro eran la noticia”.

Luego, Yanina lazó de forma filosa: “No entiendo cuando se pone en victima. No entiendo, Pampita no fue víctima, Wanda no fue víctima. Ella tendría que ir a un psicólogo. Acá hay información u hay pruebas. Esto no es hostigamiento”.

Y continuó: “Ella fue quien la llamó a Wanda y le dijo sácame de esto, blanqueame la imagen. Está todo, están los chats, están los audios y las fotos de ella desnuda”. En ese momento Ángel redobló la apuesta y agregó: “Mostraremos todo y en caso de que se llegue a un juicio, citaremos a Wanda a Pampita”.

Las imágenes de Rusherking y La China Suárez después de pasar la noche juntos

Desde hace un par de semanas comenzó a rumorearse que La China Suárez estaba saliendo con el ex de María Becerra, Rusherking.

Este martes en LAM (América TV) mostraron que una cámara del programa registró imágenes de la actriz y el cantante saliendo de un hotel luego de pasar la noche juntos.

Según contaron en el programa de Ángel de Brito, ambos tenían sus autos en la puerta, pero pasó una grúa y se los llevó porque estaban mal estacionado.

La China y Rusherking estuvieron unos minutos en la puerta de ese establecimiento, mientras intentaban buscar sus vehículos.

En ese instante, el cronista de LAM intentó abordarlos, aunque no quisieron hacer declaraciones.

Finalmente, La China y Rusherking caminaron unos metros, se subieron a un taxi y se retiraron.