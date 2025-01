La China Suárez le tiró un filoso palito a ¿Pampita? tras su picante frase: "Si yo hablara..."

La historia generó revuelo en las redes y los seguidores de la ex Casi Ángeles supusieron que la frase estaba dirigida hacia la conductora de Bake Off Famosos.

Embed

Sin embargo, en LAM (América TV), Pepe Ochoa reveló que el posteo fue para Pampita, con quien tuvo una fuerte enemistad durante mucho tiempo por su relación con Benjamín Vicuña.

Recientemente, en una entrevista que tuvo con Barbie Simons, Pampita afirmó que le gustaría tener el closet de Victoria Beckham. La periodista bromeó y acotó: “De paso también le robamos al marido, ¿o no? Ya que estamos le robamos a David... (por David Beckham)”.

Inmediatamente, la modelo exclamó firme: “No, yo no le robo el marido a nadie. Pero el closet Victoria...”.

La furiosa respuesta de Yanina Latorre luego de que la China Suárez desmintiera el embarazo: "Lo hizo..."

Después de que la China Suárez negara el supuesto embarazo que había confirmado Yanina Latorre en sus historias de Instagram, la panelista de LAM (América TV) reaccionó furiosa y le respondió a la actriz.

“La China desmiente… ¿Por qué tardó más de 24 horas? Cómo le gusta… todo lo hizo a propósito”, escribió sobre una captura de la historia que la ex Casi Ángeles había subido para desmentir el rumor.

yanina latorre historia_china suarez embarazo 2.jpg

En otra historia, Latorre disparó: “El rumor lo hizo correr ella. Venía todo de su parte".

"Después cuando los periodistas le preguntan… Se hace la desentendida y no contesta”, remarcó filosa.

Por último, la conductora agregó picante: “Igual, no nos olvidemos que la China es la misma que juró por la hija que no estaba con (Benjamín) Vicuña. Y la misma que cuando saltó el Wandagate, dijo que no los conocía. No tiene remate”.