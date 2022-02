La China Suárez mostró cómo fue su San Valentín en España

image.png

Lo cierto es que al final del día de San Valentín, la actriz mostró cómo pasó la especial jornada resumida en una tierna foto en Instagram desde España.

china suarez.jpg

En la misma se puede ver a La China Suárez recostada en la cama con sus tres hijos: Amancio, Magnolia y Rufina. "My kinda valentines", comentó Eugenia Suárez en el posteo.

Además, compartió una historia durante la madrugada con una selfie con sus brazos tomándose los cachetes en forma pensativa.

china suarez 1.jpg

La China Suárez mostró el antes y después de su nueva casa

La actriz La China Suárez quedó maravillada por el avance de las obras en su nueva casa y mostró cómo van quedando las reformas en la vivienda.

"Se que aman los antes y después. Acá les dejo uno del baño de invitados y de mi baño. Me encanta mezclar texturas, colores. No sigo una línea a la hora de decidir que elegir, me inspiran mucho las casas inglesas", indicó la actriz en su posteo de Instagram.

image.png

Y remarcó sobre sus gustos para reformar el hogar: "Reciclo mucho, me encanta mover y cambiar cosas de lugar, pintarlas, darle una nueva vida. Mezclar un poco lo moderno con lo antiguo. Me fascinan los papeles murales".

"La bacha del toilette la compré en un lugar de antigüedades, al igual que el espejo. La bañera de mis sueños es de piedra y en cuanto la vi, supe que tenía que ser mía", finalizó feliz La China Suárez sobre las reformas realizadas hasta el momento.