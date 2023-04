La China Suárez mostró la terrible decepción que se llevó con Rusherking y confirmó algo inesperado

Y en las últimas horas, La China publicó una foto donde se la ve con una remera que decía “Decepcionada”, pero en inglés.

Esta sería la prueba de que ya no hay vuelta atrás con el cantante, que habría sido visto con otras chicas en la famosa fiesta Bresh.

En este momento de puro dolor, Suárez se refugia en su casa de campo en compañía de sus tres hijos y sus queridos perros. Desde México también recibe el apoyo de Nicolás Cabré, el papá de Rufina, que ante el asombro por la ruptura se solidarizó con ella.

China Suárez

Rusherking cada vez más cerca de Julieta Poggio tras separarse de la China Suárez

Una bomba acaba de explotar en medio de la separación de Rusherking y la China Suárez: a días de haberse distanciado de la actriz, el cantante comenzó a seguir a la ex Gran Hermano 2022, Julieta Poggio, e inmediatamente se encendieron las alarmas de un posible romance entre ambos.

Fue "Disney", como se la conocía en el reality de Telefe, quien confesó que el trapero se sumó a la lista de followers de su Instagram, y hasta le dedicó un piropo.

En una entrevista con Biri Biri (República Z), Juli fue entrevistada por Julieta Puente, Mica Lapegüe, Yeyo de Gregorio y la Tía Sebi, y durante la charla confesó que el trapero la seguía, súper elocuente.

“¿Saben quién me siguió? Rusher”, dijo con una sonris de oreja a oreja, y al instante le dijeron que se acababa de separar. "Sí, por eso se los cuento. No hubo mensajes, pero sí me parece lindo”, dijo Juli, con una mirada que lo decía todo.