La China Suárez mostró una contundente foto sobre su viaje a Turquía y la compararon con Wanda Nara

Los seguidores, al ver el posteo de Suárez, no tardaron en reaccionar y volcar sus opiniones. “Wanda es la ex, ahora ella es la actual. Tiene que llevar la camiseta”; “Una que estuvo esperando tres años para tener la vida de Wanda” y “Wanda tenía razón. Quería vivir su vida”, fueron algunos de los comentarios.

Por su parte, el futbolista también compartió en su propia cuenta de Instagram la foto de su chica. ¿Se viene la mudanza a Turquía? ¿O simplemente es un gesto para los fanáticos de club turco?

Mirtha Legrand expuso el exigente pedido que la China Suárez le hizo a Nacho Viale cuando eran novios

Feliz por el cariño que Mar del Plata le brinda todos los años, Mirtha Legrand habló con Intrusos (América TV) donde no dejó de dar su opinión sobre el escándalo del verano que tiene como protagonistas a Wanda Nara, Mauro Icardo y la China Suárez.

Y tras asegurar que "hay chicos de por medio", lo que le preocupa y mucho, la diva de los almuerzos recordó ante la consulta de Alejandro Guatti que Eugenia Suárez supo formar parte de su familia hace muchos años cuando fue novia de su nieto Ignacio Viale por algún tiempo.

Fue allí cuando Chiquita recordó picante el pedido que la China Suárez supo hacerle a Nacho frente ella, que finalmente no pudieron cumplir.

"Me acuerdo que llegamos a un restaurant y estaban comiendo ellos. En un momento ella le tomó la mano y le dijo 'Nacho promete que no me vas a dejar nunca', y al poco tiempo se separaron", confió pícara la diva al tiempo que afirmó que le gustaría mucho invitar a su programa tanto a Wanda como a la exnovia de su nieto, hoy productor del legendario ciclo televisivo.

Por último, consultada sobre a quién le cree más, a la China o a Wanda, Mirtha Legrand fue cauta al abstenerse de opinar asegurando no conocerlas "suficientemente", así como directamente declaró no querer opinar ante la picante pregunta de si le hubiese gustado que Eugenia Suárez hubiese seguido siendo parte de la familia.