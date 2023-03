Salió a la luz la verdad sobre el casamiento secreto de La China Suárez y Rusherking

Embed

"Es todo mentira. No se casaron!", precisó Maite Peñoñori en el programa de Flor de la V. "Estuvieron grabando un videoclip, que es una colaboración entre Rusherking y La China", añadió.

La panelista explicó que orquestaron una acción en redes para hacer creer a los fans de ambos que hubo una boda. "Les pidieron a todos los familiares y amigos que convocaron que suban indicios a sus redes de que realmente estaban yendo a un casamiento", detalló.

Lo cierto es que la acción de prensa surtió efecto, pero fue para darle promoción a la canción que lanzarán juntos. "Es el primer feat que hacen juntos", cerró Maite.

Rusherking reveló la historia detrás del lujoso auto que le regaló a la China Suárez

Rusherking le obsequió un increíble auto descapotable a la China Suárez por su cumpleaños y ahora reveló la romántica anécdota que lo llevó a elegir ese presente.

“Cuando ella fue a Nueva York me mandó una foto y me dijo que ese era el auto de sus sueños”, dijo el cantante en diálogo con Radio One.

“Quería darle alto regalo, me esforcé mucho y conseguí lo que ella quería. De hecho, fui a plotearlo del color que quería y se lo entregué con un moño gigante”, añadió el novio de la actriz tras sorprenderla con un Volkswagen New Beetle, modelo 2006 y de color negro.

“Ahora está feliz de la vida”, señaló él con gran orgullo por haber complacido a su pareja en su día tan especial.