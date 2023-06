La China Suárez reveló si está en pareja o no tras separarse de Rusherking y qué quiere: "Esta vez..."

"No estoy de novia. Es la primera vez que decido no estar de novia. No quiero saber nada con volver a enamorarme. Cuando me enamoro la otra persona se convierte en mi mundo", dijo la actriz y cantante.

Y remarcó en la interacción con sus seguidores: "Esta vez es una decisión consciente. Quiero ocuparme de mi trabajo, de todos mis sueños".

Además, agregó sobre su presente en soltería: "Siempre que estoy de novia priorizo mucho a mis parejas, que no está mal, pero ahora quiero dedicarme a mis sueños".

"Si estoy en pareja no puedo, es más difícil, porque no me da el tiempo, el cuerpo, todo", finalizó Suárez, dejando en claro que se enfocará de lleno en su trabajo y por el momento prefiere estar sin novio.

China Suárez.jpeg

La pregunta sobre sus relaciones amorosas y sus hijos que incomodó por demás a la China Suárez

A sólo un par de meses de terminado abruptamente su noviazgo con el trapero santiagueño Rusherking y cuando ya se la relaciona con Lauty Gram, otro joven cantante urbano, muchos seguidores de la China Suárez se preguntan, preocupados, cómo maneja el tema con sus tres hijos: Rufina Cabré, Magnolia y Amancio Vicuña.

Y como Eugenia últimamente suele interactuar bastante con sus casi 6 millones y medio de seguidores desde su cuenta de Instagram, su fandom no dejó de preguntarle por la cuestión que, a juzgar por su respuesta, incomodó bastante a la actriz.

China Suárez - IG me hago cargo de tus hijos.jpg

"¿Le presentarías un nuevo novio a tus hijos?" fue la consulta al hueso que la China Suárez no dudó en responder."No. No sé por qué tienen esa fantasía de que los hijos conocen a cada hombre de las mujeres"disparó molesta, y agregó filosa: "Si los presenté en algún momento fue porque así lo sentí, y porque creí que era un vínculo importante".

Pero esta no fue la única pregunta que irritó a la ex de Benjamín Vicuña en el ida y vuelta virtual. Porque otro usuario atinó a halagarla diciéndole "Me hago cargo de tus hijos", algo que a la China evidentemente le cayó pésimo.

"Mis hijos tienen padres que ocupan el rol de padres. No necesitan padrastro. Esa es otro prejuicio", lanzó molesta por la apurada canchera y le respondió al seguidor: "Ay no, salí de ahí, no te vas a hacer cargo de 3 hijos" junto a tres emojis de una mano haciendo montoncito, dando por finalizado el tema.