La China Suárez se sinceró y habló de la posibilidad de tener una relación abierta: "Cuando me enamoro..."

Y agregó: "Respeto todo. Creo que yo no podría". "Cuando me enamoro pierdo la cabeza por esa persona y no existe nadie más", argumentó la China.

Después, otro usuario quiso saber: "¿Estás más incrédula de los finales felices tipo princesas Disney?". "Definitivamente", afirmó la actriz de El hilo rojo y bromeó: "Una parte piscina mía murió".

A casi ocho meses de su separación, la China Suárez y Rusherking se reencontraron en un evento

A pesar de que la China Suárez y Rusherking ya se han cruzado en algún que otro evento luego de su impensada separación en abril pasado, cada vez que ello ocurre es inevitables para sus respectivos fandoms ilusionarse con una reconciliación de quienes se mostraban súper enamorados hasta una semana antes de la ruptura.

Y eso es lo que sucedió hace apenas unas horas, cuando los chicos volvieron a cruzarse esta vez en Sevilla, España, en un evento organizado por la plataforma de reproducción musical Spotify en la previa de los Grammy Latinos.

Y así como Pochi de Gossipeame remarcó desde unos de sus ya clásicos posteos la llegada de Suárez a la madre patria, revelando "Bueno, arribada La China a Sevilla, ya casi estarían todos. Te digo que si Wanda iba con Icardi era casi cartón lleno. Menos mal que no pasó”, lo cierto es que el propio Rusherking hizo saber que él también estaba en el mismo lugar.

Así es que entonces se supo que la China Suárez y Thomás Nicolás Tobar, tal el verdadero nombre del cantante, compartieron el mismo evento tal como lo hizo saber oficialmente la cuenta de Instagram Billarboardar con una foto de la también ex de Vicuña haciendo saber que "Sangre Japonesa también pasó por la casa de Spotify en Sevilla".

Eso sí, el que se encargó de marcar la cancha sobre su actual relación con la actriz no fue otro que Lauty Gram, quien likeó el posteo de la cuenta argentina de la famosa revista internacional después de que su hermana confirmase el romance con Suárez.