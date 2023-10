La China Suárez sorprendió al compartir imágenes de un reciente encuentro con Benjamín Vicuña

Si bien en distintas ocasiones Nicolás y Eugenia se mostraron juntos, con quien se la vio mucho desde su separación fue con Benjamín Vicuña, papá de Amancio y Magnolia.

Sin embargo, a partir de ahora todo es diferente, porque la actriz sorprendió cuando también compartió una serie de postales junto a él y sus dos hermosos hijos. "Más familia", expresó esta vez.

En las imágenes, se puede ver a los cuarto juntos disfrutando en lo que pareciera ser un increíble lugar al aire libre rodeados de otras personas.

La gran sorpresa que le hizo la China Suárez a La Joaqui por su cumpleaños: el video

Hace un tiempo que La Joaqui y la China Suárez demostraron ser muy amigas. Su vínculo comenzó al coincidir en distintas fiestas de la noche porteña, y a partir de ahí se volvieron muy unidas.

Es por eso, que en la ultimas horas, la actriz sorprendió a su amiga con una gran regalo por su cumpleaños número 29. El tierno momento fue compartido por la cantante en sus redes sociales, e inmediatamente conmovió a todos sus fanáticos.

En el video, se puede ver a la China junto a sus hijos, Magnolia, Rufina y Amancio, que son grandes admiradores de la música de La Joaqui. Para la sorpresa, todos entraron con un enorme ramo de flores y le dieron un emotivo abrazo a la cantante.

A su vez, Eugenia formó parte del posteo que realizó La Joaqui, en el que agradeció a sus allegados por estar con ella en su día especial. "Fue una jornada hermosa, especial y me sentí muy amada", escribió.

"Cada día que pasa, me doy más y mas cuenta que no hay adversidad que no me vuelva más fuerte, más capaz, mi círculo es cada vez más pequeño, porque aprendí el valor del menos es más", completó y la actriz comentó: "Te mereces todo".