La China Suárez vivió un martes de terror, pero pudo contarlo: "Lo filmo porque no me lo van a creer"

Por suerte, como la ex de Vicuña no es claustrofóbica rápidamente atinó a activar la alarma y esperó paciente que la rescatasen, mientras se entretuvo registrando el momento haciédonse fotos que luego compartió en su cuenta de Instagram. "No soy para nada claustrofóbica. Podría dormir ahí adentro toda la noche”, aseguró tras el primer episodio.

Ya liberada del primer encierro, la China continuó con su rutina hasta que por la noche volvió a quedarse encerrada en otro elevador, por lo que no dudó en filmarlo para luego compartirlo desde sus Instagram Stories por si alguien no le creyese al contarlo. "Aclaro que no es el mismo ascensor. La verdad es que lo filmo porque no se puede creer", afirmó realmente asombrada.

En tanto, en este segundo evento la China Suárez tampoco se asustó. Y hasta hizo chistes con la situación que la agarró en pijama, pantuflas y campera.

Marcos Ginocchio de Gran Hermano 2022 contó qué pasó con la China Suárez en un after

Después de que la China Suárez y Marcos Ginocchio de Gran Hermano 2022 se cruzaran en la fiesta Bresh del sábado, surgieron rumores de romance entre los jóvenes. Resulta que ambos comenzaron a seguirse en Instagram y los internautas empezaron a especular con un posible vínculo.

Este lunes, el ganador de Gran Hermano habló con Intrusos (América TV) para aclarar los rumores que lo relacionaron con la actriz de El hilo rojo. "No, nada. Charlamos un poco, super buena onda. Eso fue todo", dijo Marcos sobre lo que había pasado esa noche con la China en el after, que se hizo en la casa de Lizardo Ponce después de la Bresh.

"¿Estás soltero vos?", preguntó el notero. Marcos respondió que sí, y el periodista bromeó: "¿No te voy a ver en dos meses de la mano con la China confirmando en una revista, no?". Marcos se rió y le dijo que no.

En la fiesta Bresh del sábado también estuvo presente Wanda Nara, quien se reencontró con L-Gante, y se la vio muy cerca de otro músico, Wos. Estuvieron además Valentina Zenere, la actriz de la serie Elite, y de Gran Hermano, Daniela Celis.