Un video de La China Suárez generó preocupación entre sus fans y ella tuvo que aclarar: "No me drogo"

"Che, ¿se me hace a mí o la China estaba mandibuleando mal?", "Cómo mandibulea la China", "Dame las drogas, China", "Fua, redrogada la China..." y "Mandibulea jugó esa noche", fueron algunos de los mensajes que le dejaron a la actriz.

Cansada de los comentarios, La China decidió contestarle a una seguidora, que expresó: "Che, la China no para de mandibulear". La ex de Rusherking se tomó unos minutos y aclaró la situación. "Es que mastico el chicle así, horrible costumbre. No me drogo", advirtió.

Marcos Ginocchio de Gran Hermano 2022 contó qué pasó con la China Suárez en un after

Después de que la China Suárez y Marcos Ginocchio de Gran Hermano 2022 se cruzaran en la fiesta Bresh del sábado, surgieron rumores de romance entre los jóvenes. Resulta que ambos comenzaron a seguirse en Instagram y los internautas empezaron a especular con un posible vínculo.

Este lunes, el ganador de Gran Hermano habló con Intrusos (América TV) para aclarar los rumores que lo relacionaron con la actriz de El hilo rojo. "No, nada. Charlamos un poco, super buena onda. Eso fue todo", dijo Marcos sobre lo que había pasado esa noche con la China en el after, que se hizo en la casa de Lizardo Ponce después de la Bresh.

"¿Estás soltero vos?", lanzó el notero. Marcos respondió que sí, y el periodista bromeó: "¿No te voy a ver en dos meses de la mano con la China confirmando en una revista, no?". Marcos se rió y le dijo que no.

En la fiesta Bresh del sábado también estuvo presente Wanda Nara, quien se reencontró con L-Gante, y se la vio muy cerca de otro músico, Wos. Estuvieron además Valentina Zenere, la actriz de la serie Elite, y de Gran Hermano, Daniela Celis.