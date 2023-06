La China Suárez y Lauty Gram ya no ocultan su romance: las fotos

“Mi amiga se quedó helada y como pudo grabó un videito donde se los ve juntos. Ella estaba sola y él llegó y le comió la boca”, agregó la angelita mientras detalló que esto “Fue en el shopping de Punta Carretas, en Montevideo. Ella estaba en un local de H&M”.

China Suárez y Lauty Gram - captura LAM .jpg

Así, mientras mostraban las imágenes de la actriz y el influencer, Estefi describió las imágenes exclusivas que confirman así que la China Suárez ya tiene nuevo amor: “Ahí están juntos en el local, se puede ver a la cajera y al monitor. Se fueron juntos”.

Asimismo, desde el programa del prime time de América TV recordaron que las primeras sospechas empezaron semanas atrás en la fiesta Bresh, cuando una madrugada se los vio irse juntos de allí a un after que Lizardo Ponce ofreció en su casa.

El video del llanto de la China Suárez en un día muy especial: "La vida te da y te saca"

Eugenia la China Suárez compartió en Instagram su nuevo desafío laboral que la tiene más que entusiasmada y por el que ya enfrenta duras críticas por ser señalada en "inspirarse" en una famosa cantante.

La actriz y cantante sorprendió en su red social con un anuncio que la hizo emocionar hasta las lágrimas ya que concretó uno de sus máximos sueños: firmó un contrato con una importante productora musical, la misma para la que trabaja María Becerra.

En este sentido, en medio de la felicidad por este gran paso artístico luego de separarse de Rusherking, la China mostró una serie de historias en Instagram donde reflejó sus sentimientos y contó que hace poco más de un mes la pasó mal.

"Es un día muy especial. No me gusta llorar en cámara ni en público, pero estoy muy emocionada, muy agradecida. Ustedes son parte de todo esto. Gracias por acompañarme y por confiar en mí", expresó la China Suárez en un video sin poder contener las lágrimas de emoción.

"No fueron meses fáciles. Tantas veces en donde uno duda si va por el camino correcto, si seguir. Bajar los brazos nunca es opción. Gracias a todos por sus palabras. Estoy feliz. Se viene mucha musiquita", continuó movilizada. Y además, en sus historias mostró un audio que le envió a una amiga, donde le admitía que hace poco estaba llorando de tristeza y ahora por felicidad.

china suarez.jpg

"Ese día me preguntaba a dónde estaba, a dónde iba. Por qué pasaba lo que pasaba. Tenía días tristes porque dudaba mucho de lo que valía. Yo también tengo días de mier.., duelos, procesos chotos. Pero la vida me premia una vez más, y no pienso desaprovecharlo", reflexionó la China Suárez en otra historia con una foto de ese instante donde estaba triste.