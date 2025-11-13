La firme respuesta de Maxi López sobre un posible encuentro entre sus hijos y Mauro Icardi: "Yo no..."

Fue entonces que Maxi respondió con total naturalidad: “No, la verdad que los chicos tienen su rutina y si en algún momento me lo piden o algo, yo no tengo ningún problema”.

Lejos de cualquier polémica, López dejó entrever que su prioridad absoluta es el bienestar y la libertad de decisión de sus hijos: “Que sea lo más natural posible”, remarcó. Y cerró, firme: “Porque me parece que primero hay que pensar en los chicos y después los grandes”.

En qué quedó la denuncia de Maxi López a Mauro Icardi

Casi ocho meses pasaron de aquel estallido mediático que sacudió al entorno de Wanda Nara y Maxi López, luego de la denuncia que en conjunto presentaron contra Mauro Icardi por presunta violencia hacia uno de los hijos.

Lo que en abril generó un terremoto mediático —al filtrarse un informe escolar que describía el relato de uno de los menores sobre su vínculo con el futbolista— finalmente tuvo una definición judicial en octubre a favor del futbolista.

Durante aquel conflicto, López no solo había intervenido públicamente, sino que quedó involucrado de lleno en el expediente. La situación derivó en la apertura de una causa que, en su momento, también impulsó versiones sobre un pedido de restricción para que Icardi no pudiera acercarse a Valentino, Benedicto y Constantino.

Sin embargo, con el paso del tiempo, la Justicia terminó tomando otro rumbo. Y ahora se confirmó oficialmente: la causa quedó archivada.

La encargada de comunicarlo fue Naiara Vecchio en La Posta del Espectáculo (TV Pública), quien reveló que “El Fiscal de Género de Tigre archivó la causa donde estaba la denuncia de Maxi López y Wanda Nara contra Mauro Icardi, por violencia contra uno de sus hijos, por falta de méritos”, remarcando además la expresión utilizada en el expediente: “inexistencia de delito”.

El documento judicial, al que tuvo acceso la periodista, lo deja claro: "Dispongo proceder al archivo de las presentes actuaciones hasta que se recopile nuevos fundamentos".

Mientras tanto, pese a la tensión que dominó aquel período, la realidad puertas adentro mostró matices distintos. Aun cuando trascendió que López había pedido restricciones, Mauro logró ver a los chicos durante una visita al Chateau Libertador, donde se reunió con Francesca e Isabella. Incluso compartió una foto junto a todos ellos en redes.

Y aunque Wanda sostuvo públicamente que Icardi no buscaba mantener el vínculo con sus hijos varones, la actitud del futbolista marcó lo contrario: los mencionó en más de una oportunidad con afecto e incluso llevó las iniciales de los tres en sus botines —junto a las de Francesca, Isabella y Eugenia “China” Suárez— cuando volvió a jugar tras su lesión.

Hoy, con la causa archivada y todos los protagonistas nuevamente en la Argentina, el capítulo suma una nueva lectura: el tiempo pasó, pero las repercusiones siguen reactivándose cada vez que alguno de ellos pisa suelo local.