La China Suárez y Mauro Icardi se fueron del país rumbo a Turquía: la particular foto que subieron
En la noche del martes, la China Suárez y Mauro Icardi emprendieron el regreso a Turquía ya que ella terminó con los compromisos laborales y él debe reintegrarse a las prácticas del Galatasaray. Los detalles.
19 nov 2025, 07:53
La China Suárez y Mauro Icardi se fueron del país rumbo a Turquía: la particular foto que subieron
A 9 días de haber vuelto a la Argentina, Mauro Icardi y la China Suárez partieron el martes por la noche a Turquía. Antes de irse en un vuelo de línea, a pesar de que se especulaba que tomarían un avión privado, se los vio muy felices y tomados de la mano en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza.
Uno de los detalles que se vio antes de emprender vuelo, el futbolista tuvo un gesto con un empleado de la aerolínea que lo llevará a destino: le regaló una camiseta del Galatasaray, club turco en el que juega y en el que una de sus grandes figuras.
La pareja hizo el check-in sola, sin los hijas de la China Suárez, y luego se dirigieron al sector de abordaje para emprender el regreso a Turquía.
Una vez ya arriba del avión, la pareja compartió una particular foto donde se lo ve a Mauro querer darle un beso a la China y ella mordiéndose los labios.
"Hasta pronto", escribió el ex de Wanda Nara con la banderita de Argentina y un corazón celeste. Según se sabe, Icardi volvería en diciembre para pasar Año Nuevo con sus hijas.
Cómo fue la fallida audiencia entre Mauro Icardi y Wanda Nara
Este martes 18 de noviembre, Wanda Nara y Mauro Icardi atravesaron otro capítulo complicado en su disputa por la restitución de sus hijas, en una jornada que terminó marcada por la tensión y la falta de acuerdos.
Previo al reencuentro en el Chateau Libertador —donde el futbolista debía devolver a las niñas— se llevó a cabo una instancia clave en la que participaron únicamente sus abogados: Elba Marcovecchio y Lara Piro representando a Icardi, y Diego Palombo en nombre de Wanda. Según dejaron trascender fuentes cercanas al caso, la reunión volvió a exponer la fuerte distancia entre ambas partes, con posiciones incompatibles que hicieron imposible avanzar en consensos.
En el ciclo DDM (América TV),Guido Zaffora dio detalles de la importancia que tuvo el encuentro para el entorno del jugador: "Sorprendió la presencia de Mauro Icardi. Es un día clave y por estos momentos se están definiendo muchas cosas. Todo pasa ahora. Hoy temprano se llevó esta audiencia muy esperada para las abogadas de Icardi, por eso su presencia. Piro y Marcovecchio le dijeron que esta audiencia era crucial".
"Tema restitución... D'Alessandro dio en la clave: son las vacaciones de las niñas, las fiestas y Navidad. Icardi está preocupado por eso. Pasó unos días apacibles y muy buenos con sus hijas. Las chicas fueron a terapia. En las próximas horas se vuelve a Turquía", señaló el periodista, acerca de cuáles fueron los puntos centrales que se discutieron.
Aun así, nada logró destrabar la situación. Aunque Icardi consiguió extender la estadía de las niñas un día más, la jornada estuvo lejos de ser armónica. Como cerró Zaffora: "la audiencia fue muy tensa... con Diego Palombo bastante de pocos modales, me dijeron".