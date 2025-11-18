Camila Mayan quebró en llanto al hablar de su triste pasado con Alexis Mac Allister: "Me quiero..."
La influencer Camila Mayan se emocionó al aire cuando sus compañeros le recordaron el material que compartía cuando vivía en Inglaterra con el futbolista Alexis Mac Allister.
18 nov 2025, 11:00
Camila Mayan quebró en llanto al hablar de su triste pasado con Alexis Mac Allister: "Me quiero..."
Camila Mayan expuso sus sentimientos como nunca al aire en el streaming Patria y familia (Luzu Tv) cuando sus compañeros repasaron algunos videos que ella misma había subido a Youtube en la época en que convivía con su ex Alexis Mac Allister en Inglaterra.
La influencer fue novia del futbolista durante cinco años y la relación terminó de la peor manera tras el Mundial de Qatar 2022 cuando a los pocos meses de separarse él blanqueó su relación con Ailén Cova, amiga de hace muchos años del deportista y con quien tuvo hace poco a su hija, Alaia.
A Cami Mayan le mostraron videos "de esa época" y se puso muy mal al recordar lo que vivió durante esos años instalada en Inglaterra cuando su entonces pareja jugaba en el Brighton.
"Ahora entienden por qué lloré con Tini, ¿No?", les dijo a sus compañeros. "Yo nunca más había vuelto a ver los videos de Youtube. O sea nunca más los volví a ver. Encima yo estaba allá cuando no se podía viajar mucho. Ay no, no ¡Guau!", agregó visiblemente conmovida.
"Estás llorando, Cami", le dijo Fede Popgold al notarla angustiada. Y ahí ella explicó sus sentimientos: "Un poco sí, chicos. No había visto a ver nada de esto, me da un cringe terrible. Cuando me veo esto es un flash, real era otra persona".
"Se te ve más feliz ahora", le marcaron sus compañeros. Y la influencer aseguró: "Cien por cien", y detalló que por aquel entonces quería hacer algo por su propia valía más allá de ser novia de un famoso futbolista y que por eso subía ese material en video a Youtube.
"Me causa como que me quiero abrazar en ese momento como que todo lo que contenía y guardaba solo para mi. Y también el hecho de estar haciendo un blog de mierda, pero ahí empecé a hacer algo muy chiquito, pero yo quería hacer algo para mi, no importaba si era un blog de mierda", reconoció Camila Mayan profunda.
Y cerró: "Me daba una vergënza tremenda pero entiendan que yo quería hacer algo. No quería vivir ahí sin hacer nada para mi vida, era horrible para mi eso, no era mi fin. Entonces dije arranco a hacer videos de Youtube aunque no tenga nada interensante para contar es mi perspectiva de lo que estoy viviendo ahora".
Cómo fue la escandalosa separación de Camila Mayan y Alexis Mac Allister
La separación de Camila Mayan y Alexis Mac Allister ocurrió hace aproximadamente tres años y fue una ruptura muy escandalosa en el mundo deportivo y el espectáculo, especialmente porque el futbolista decidió dejarla poco después de que la Selección Argentina ganara el Mundial de Qatar 2022, comenzando luego un romance con una de sus mejores amigas, Ailén Cova.
Esta separación fue muy dolorosa para Camila, dejando secuelas emocionales y recordatorios difíciles, al punto que en entrevistas recientes ha contado cómo le cuesta incluso ver partidos de la selección debido a lo que vivió.
También relató momentos de vulnerabilidad y cómo intenta superar esos recuerdos para seguir adelante con su vida y trabajo. La ruptura ha sido tema común en medios y para la propia influencer, quien ha expresado que prefiere no involucrarse más con ese capítulo de su vida e inició un reclamo económico por los cinco años en los que fueron pareja, el cual se resolverá en la Justicia de Inglaterra.