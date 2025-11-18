Camila Mayan quebró en llanto al hablar de su triste pasado con Alexis Mac Allister: "Me quiero..."

Embed

"Estás llorando, Cami", le dijo Fede Popgold al notarla angustiada. Y ahí ella explicó sus sentimientos: "Un poco sí, chicos. No había visto a ver nada de esto, me da un cringe terrible. Cuando me veo esto es un flash, real era otra persona".

"Se te ve más feliz ahora", le marcaron sus compañeros. Y la influencer aseguró: "Cien por cien", y detalló que por aquel entonces quería hacer algo por su propia valía más allá de ser novia de un famoso futbolista y que por eso subía ese material en video a Youtube.

"Me causa como que me quiero abrazar en ese momento como que todo lo que contenía y guardaba solo para mi. Y también el hecho de estar haciendo un blog de mierda, pero ahí empecé a hacer algo muy chiquito, pero yo quería hacer algo para mi, no importaba si era un blog de mierda", reconoció Camila Mayan profunda.

Y cerró: "Me daba una vergënza tremenda pero entiendan que yo quería hacer algo. No quería vivir ahí sin hacer nada para mi vida, era horrible para mi eso, no era mi fin. Entonces dije arranco a hacer videos de Youtube aunque no tenga nada interensante para contar es mi perspectiva de lo que estoy viviendo ahora".

camila mayan 2

Cómo fue la escandalosa separación de Camila Mayan y Alexis Mac Allister

La separación de Camila Mayan y Alexis Mac Allister ocurrió hace aproximadamente tres años y fue una ruptura muy escandalosa en el mundo deportivo y el espectáculo, especialmente porque el futbolista decidió dejarla poco después de que la Selección Argentina ganara el Mundial de Qatar 2022, comenzando luego un romance con una de sus mejores amigas, Ailén Cova.

Esta separación fue muy dolorosa para Camila, dejando secuelas emocionales y recordatorios difíciles, al punto que en entrevistas recientes ha contado cómo le cuesta incluso ver partidos de la selección debido a lo que vivió.

También relató momentos de vulnerabilidad y cómo intenta superar esos recuerdos para seguir adelante con su vida y trabajo. La ruptura ha sido tema común en medios y para la propia influencer, quien ha expresado que prefiere no involucrarse más con ese capítulo de su vida e inició un reclamo económico por los cinco años en los que fueron pareja, el cual se resolverá en la Justicia de Inglaterra.