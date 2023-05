Nicolás Cabré participó de un vivo de China Suárez y leyó un picante comentario: la reacción de la actriz

En la conversación, la China les contó a su hija y a su expareja que estaba en la habitación del hotel cenando: hasta les mostró algunos de los platos, y lució un pijama de Mickey.

En todo momento, Cabré reconoció, un poco en broma y un poco en serio, que no le encontraba mucho sentido a la transmisión. “¿La idea de esto qué sería? ¿Contestar lo que escriben?”, señaló.

Pese a que la participación de Nico fue muy breve, el actor descolocó a la China al leer en plena transmisión que Rodo Lamboglia, empresario con el que según Yanina Latorre Suárez le habría sido infiel a Rusherking, se había sumado al vivo.

"Hay que tener cuidado con lo que decís", le dijo Cabré a Rufi. Acto seguido, el actor le cambió la cara a su ex al exponer que Rodo estaba activo en su ida y vuelta.

"Mirá, Rodo está ahí. ¿Qué dice?", leyó Nicolás. "¿Qué?", le respondió la actriz y cantante. "Ahí está Rodo. Se sumó Rodo", repitió el actor, cambiándole la cara a la China en vivo.

Embed

La chicana de la China Suárez a Nicolás Cabré tras el partido que fue a ver con Rufina

Se sabe que la China Suárez es fanática de River Plate y su ex, Nicolás Cabré, de Vélez Sarsfield, y luego del clásico del lunes en el estadio Amalfitani, donde el actor asistió con Rufina, la ex de Rusherking le tiró un palito a su ex y padre de su hija.

Al terminar el partido del Fortín y el Millonario, el director teatral compartió una foto con Rufi en la platea y las sensaciones que le dejó el encuentro.

"No importa si ganamos, perdemos o empatamos… con vos soy el hombre más feliz del mundo”, escribió el actor quien en la foto estaba lookeado para el evento deportivo al igual que la niña.

Entre los tantos comentarios que recibió Nico, el que más llamó la atención es el de la China quien, ni lenta ni perezosa, lo chicaneó por el resultado, súper fanática del equipo de Martín Demichelis.

“Igual no ganaron. Aguante River”, escribió ella junto al emoji de una carcajada, y abriendo el hilo de la conversación. “Te querés morir. Pensaste que ganaban”, respondió el actor, y ella cerró, “no boludooo, empatamos. Ya sé, pero siempre aguante River”.