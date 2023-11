La confesión íntima de Locho Loccisano a semanas de su separación de Majo Martino: "Me regaló un..."

Sucede que el rubio confesó que su ex supo regalarle una prenda íntima para dormir cómodo y confundió la ropa de cama femenina con la masculina, lo que desató las risas de todos en el estudio televisivo.

Locho Loccisano

"Yo generalmente no uso camisón", deslizó de repente Locho. Ante semejante confesión, Horacio Cabak le contestó sorprendido: "No, yo tampoco...". Pero acto seguido Loccisano continuó: "Pero cuando duermo en invierno...", ante lo cual fue interrumpido por el conductor consultando atónito "¿Vos usás camisón?".

"Tengo uno que me había regalado Majo Martino. Yo estaba en El hotel de los famosos, ella ya había salido. Vuelve a entrar y me trajo un camisón. Tenía un shorcito y una remera", explicó el mediático.

"¡Pero eso no es un camisón! Eso es un pijama", le explicó indignado Fabián Medina Flores, por lo que Locho se justificó avergonzado: "No me hagan sentir mal que no sé lo que es un camisón", ante las tentadas de todos. "¿Nunca se te ocurrió googlear la palabra camisón? Pijama es el de dos piezas, que tiene pantalón y remera", concluyó Cabak al borde del estallido.

Se supo el verdadero motivo de la ruptura entre Majo Martino y Locho Loccisano: "Se pudrió de..."

Luego de la sorpresiva separación de Majo Martino y Locho Loccisano el mes pasado, a los pocos días Yanina Latorre reveló en LAM (América) el verdadero motivo que llevó a que ambos tomaran la decisión de ponerle punto a la relación.

Si bien ambos escribieron en sus redes sociales un comunicado para dar la noticia, ninguno dio muchos detalles acerca del por qué. “La dejó él, se pudrió del carácter de ella. Mandona, y él muy pollerudo”, aseguró la angelita.

“En todo le decía lo que podía hacer, no lo que no podía hacer, lo que tenía que declarar, a donde ir, con quien juntarse. Mucha indicación, y él siempre como acomodándose. Como que ella era la famosa y manejaba todo, el quería ser él y decidir", amplió.

Majo Martino y Locho

Además, explicó que la ruptura se dio hacer tres semanas, antes de que la periodista se fuera de viaje a Europa. "Fue rápido, y por eso ella se fue a Paris con la hermana. Empezaron a estar mal porque él no estaba cómodo con que la mujer le dirigiera todo lo que tenía que hacer”, destacó.

Finalmente, Yanina dejó al descubierto que se había comunicado con Locho para obtener la información y sin darse cuenta deslizó: “Lo mandaba en todo, se cansó. Me dijo así: 'era un pollerudo, me cansé de de ser un pollerudo'”.